泥巴到嘴巴 三芝福成設開心農場

新北市政府12日舉行「114年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展」，呈現社區為落實永續發展，推動樂齡、兒少、婦幼服務的多元作法。（高鈞麟攝）

新北市幅員遼闊，人口全國第一，共有469個社區，許多政府看不到、做不到的事務，須仰賴社區協力。新北市府12日表揚18個績優社區，其中三芝區福成社區開闢開心農場，讓長輩親手種菜，實踐「從泥巴到嘴巴」哲學。新北市長侯友宜表示，各社區幫忙多元服務，發揮在地人照顧在地人的精神，尤其是讓長輩能夠共生、共融、共樂。

今年度榮獲卓越組卓越獎為三芝區福成，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部民國115年金卓越社區選拔。另社區選拔績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區，及單項特色獎3個社區。

侯友宜指出，新北的社區服務精神是不漏接任何一個人，各個社區發展協會致力推動地方福利與共榮，服務面向包括兒少照顧、婦女培力、長者健康等，是社區發展的力量，讓在地人落實在地照顧，更多長輩在熟悉的環境安心生活。

三芝區福成社區執行長鄭國賢分享，社區開闢開心農場，實踐「從泥巴到嘴巴」哲學，長輩透過親手種菜，一起共餐、共茶、共學、共遊。另保留有歷史的洗衫堀，利用廢棄物再生和古早文物做成創生館，還將稻田改設成兵棋推演場，作為棋盤式管理理論試驗用。

板橋區三民社區理事長林素杏表示，從100年起，推動兒童啟蒙教育，針對兒少學習配合改課綱，培訓技能和專長，讓兒少學習有成就感，並延伸老中青共融服務。

萬里區北基社區理事長俞富推動長者營養餐食服務，他說哪裡有需要就往那裡去，鼓勵長者走出家門，彼此關懷。另推動兒少陪伴基地，也獲得「台灣夢」的支持。