泥水沖進校園 花蓮萬榮國中泥水淤積30公分

萬榮國中校門入口淤積泥水

許校長(左)向處長(右)說明學校淤積狀況

花蓮縣馬太鞍溪溪水暴漲，沖入鄰近村落，泥水也順著校園圍牆排水孔洞流入校園，雖然不影響教學區域，但校門口與操場邊都淤積泥水至少30公分，花蓮縣政府教育處表示，待天氣與溪流穩定後，會由廠商入校協助清淤。



受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，暴漲的溪水從堤防缺口沖入村落，臺9線部份路段也被淹沒，而萬榮國中旁邊的苗圃，因此淹水超過一公尺，泥水從圍牆孔洞流入校園，淤積在校門口，校長許瓊櫻說，溪水未退，學校現在只能「等」。

除了萬榮國中，鄰近的長橋國小、明利國小都沒有災情傳出，花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，光復鄉的學校也都沒有受災，不過，這次水災中，受到影響的家戶不少，教育處也比照光復洪災，會提供學生學用品與必要協助。



包括光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，今（12）日都停止上班、上課，雖然校園環境都不受影響，但翁處長表示，還是必須考量學生家庭受災狀況，再整體評估何時復課。