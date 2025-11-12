泥水灌宜蘭民宅 家具全泡爛 池碧宮停車場慘淹畫面曝
暴雨侵襲宜蘭蘇澳地區，造成嚴重淹水災情，居民家園遭受重創。泥水不斷從山上沖刷而下，湧入民宅，淹沒家具、電器及生活用品。蘇澳多處街道被泥濘覆蓋，居民忙於搬移家具、清理家園，部分地區水位甚至淹到二樓，讓居民無法安心入睡。南方澳池碧宮停車場也遭大量土石沖入，汽車一半車身浸泡在水中。截至12日下午，全縣仍有千戶停電，災情嚴重。
宜蘭蘇澳地區的居民正面臨嚴峻的水患考驗。豪雨造成山區大量雨水沿山坡沖刷而下，泥流不斷湧入民宅，家中的紙盒、椅子、腳踏車等家具全都泡在黃水裡，水深甚至淹到小腿肚。居民在家中，每走一步都有咕嚕咕嚕的水聲，感覺像是走在水池裡，樓梯間水位非常高，讓住戶寸步難行。
聖賢路一帶的居民正忙著清理家園，災情慘重。一位居民描述，山上雨量過大，雨水不斷往下沖，加上排水溝較小，無法及時宣洩，導致整個區域慢慢淹起來。家中的冰箱倒塌，泡麵、零食都沾染上泥水，甚至連裝潢都可能需要全部拆除重做。
鎮中原路的情況同樣嚴重，街道全被泥濘覆蓋。災情嚴重到居民無法休息，連飯都沒吃。另外，羅東也遭殃，水從門口灌進家中客廳，即使使用水桶接水也無濟於事，沙發、巧拼等物品在家裡飄來飄去。
南方澳的池碧宮停車場也遭受重創。大量土石沖入停車場，從最初的小範圍淹水，迅速擴大為大量泥水灌入，瞬間淹沒汽車一半車身。水一波接一波湧入，連同零散的收納盒等物品一起漂入停車場。
截至12日下午，仍有千戶沒有恢復供電。居民因為沒水沒電，加上家園被摧毀，根本無法安心入睡。豪雨來襲，居民、家具跟著泡泥浴，只是，這療效沒人想再體驗一次，只盼，家快點復原。
