泥水猛灌明利村！挖土機超人出動救災 經濟部5點說明回應了

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，產生共伴效應，造成北部、東北部、東部地區豪雨不斷，其中花蓮縣萬榮鄉慘遭洪水吞噬，使當地產生不少災情。有熱心民眾於今（12）日也出動挖土機，前往當地救援。此外，針對明利村痛訴馬太鞍溪上游堤防未依建議施工一事，經濟部做出5點問答說明回應了。

馬太鞍溪溪水暴漲，滾滾濁流夾帶泥沙灌入花蓮縣萬榮鄉部分街道與房舍，導致道路一度泥濘不堪。有民眾也出動挖土機前往當地救援，外界傳出，明利村早已反映馬太鞍溪上游堤防破損，需要修補，經濟部則回應「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題」。

此外，經濟部提到，確實有接收到明利村希望堤防能夠「延伸」的需求，在經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，所以先以沙包短期加固，並且加強疏濬。但從10日開始，鳳凰颱風的外圍環流，加上東北季風增強影響，造成雨量增加、豪雨不斷，河川淤積嚴重，遠超過預估，泥水進入萬榮鄉明利社區，造成主要道路嚴重淤積、交通受阻。

至於後續要如何搶救，經濟部指出，水利署從10日起，已派60人及30輛機具，並進行24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，可進一步加強防止河水溢出後進入市區。今日加派20人、10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

