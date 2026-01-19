泥流中獲救花蓮6歲女童「小沂」寫卡片親謝消防叔叔 許願長大當消防員

小沂(中)開心和第一個把她從受困屋頂抱出來的消防員林楷晟(右)、洪柏軒(左)合影。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去(2025)年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，屏東縣消防局特搜大隊立即馳援，鍥而不捨救出受困超過1天的女童小沂，屏縣府今(19)日舉辦119消防節表揚大會，在特搜大隊上台時，小沂在家人陪同下驚喜現身，再次親自向救命恩人們道謝，清秀可愛的她還以稚嫩的聲音說「長大要當消防員」，瞬間融化大家的心。

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成光復鄉嚴重災情，屏東縣府在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，消防局特搜大隊隨即集結馳援，成功救出64名受困民眾，最令人振奮的消息，莫過於成功救出受困超過1天的6歲女童小沂，小沂除了在災區親謝消防特搜，也在今天的119消防節中特地來到屏東，在表揚大會中上台獻花、送上自己做的卡片再次表達謝意，由特搜大隊長陳世鴻代表接受。

小沂還送上昨天在娃娃機夾到的兔子玩偶給在災區第一個把她抱出受困房子的隊員林楷晟，當時一起發現小沂的分隊長洪柏軒也接下花束，屏東縣長周春米則回送小沂「屏安消防小熊」，祝福她平平安安，場面相當溫馨感人。

水患來襲時，小沂是在阿公、阿婆保護下，高高被托上屋頂橫樑待援，最後得以被屏東特搜救出，而阿公、阿婆最後都不幸罹難，大人全力的守護感動全台。

據了解，目前小沂仍會有害怕獨處、怕水等情形，持續接受心理輔導中。她今天看到特搜的隊員顯得十分開心，頑皮的抱著大隊長陳世鴻的手臂盪鞦韆，還說以後「要當消防員」，隊員們則鼓勵她要好好學習、平安健康長大，縣長周春米也邀請小沂以後可以多到屏東玩。

小沂和家人到屏東親謝特搜大隊。(記者羅欣貞攝)

小沂和家人到屏東親謝特搜大隊，獻花並送上卡片。(記者羅欣貞攝)

就讀小學一年級的小沂送給屏縣特搜大隊自己畫的卡片，童言童語令人感動。(記者羅欣貞攝)

縣長周春米等人和小沂話家常，小沂說以後要當消防員。(記者羅欣貞攝)

