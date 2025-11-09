泥醉女上錯車 色男將錯就錯撿屍載摩鐵性侵 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名劉姓男子去年4月間將車暫停路邊，結果一名女子小希（化名）因為喝醉誤上劉男的車，孰料劉男竟直接將小希載到摩鐵性侵，小希事後將劉男告上法院，劉男先拿出4萬元和小希和解，但一審仍遭判3年4個月，劉男又加碼拿出15萬和小希再和解1次，希望獲得緩刑，二審法官認為他態度良好，改判3年1個月，全案可上訴。

判決指出，2024年4月26日晚間，劉男將車停在路邊，而小希因為喝醉，叫了一輛白牌計程車，她誤以為劉男的車就是她叫的車，便直接坐上車。劉男見到小希醉到意識薄弱，竟起了色心，將錯就錯。

劉男先是傳訊問朋友「撿屍也會被抓嗎？」朋友回覆會，還提醒劉男將小希送到派出所，不過劉男在思考掙扎一小時後，仍將小希載去摩鐵性侵得逞。

小希事後將劉男告上法院，劉男對此也坦承犯行，並和小希以4萬元和解，希望法官能夠減刑。高雄地院審理後認為，劉男明知道違法，還執意侵犯小希，根本視法律為無物，也不尊重他人的性自主權，沒有減刑的餘地，依劉男犯乘機性交罪，判處3年4個月有期徒刑。

劉男覺得刑期太重提出上訴，表示他有再賠償小希15萬元，小希也願意給他緩刑，且他已深具悔意，無再犯之虞，願意再向公庫支付一定金額，並接受法治教育，希望法官能給他緩刑。

二審法官審酌劉男犯後始終坦承犯行，且二度達成調解，犯後態度良好，審酌他身為管理員，月薪約2萬8千元，最終撤銷原判決，改判3年1個月，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

