注入奧運銀牌活力！ 高虹安延攬職棒名將林琨瀚任副市長

高虹安就職新竹市長之初，特別聘請前高等檢察署檢察官蔡麗清擔任副市長，外界猜測是為繼續追打新竹棒球場案，不料2023年9月蔡麗清無預警去職，該職位空懸4個多月，直到邱臣遠隔年卸任民眾黨不分區立委接手。如今新竹市政府正式宣布，再延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授林琨瀚出任新竹市副市長，喊話要為城市注入運動活力與科學治理新思維。

高虹安表示，林琨瀚在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量；在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設。高虹安強調，未來將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

高虹安進一步指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。延攬林琨瀚，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

林琨瀚則表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力，「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」未來除了全面協助推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府新聞稿指出，林副市長資歷卓越，球員時期身為台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上台灣隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。褪下球衣後展現對學術的追求，於2009年起受聘於國立清華大學，在清大服務期間，他不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。林琨瀚預計於3月正式上任。





