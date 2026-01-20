注入正能量 花蓮醫院打造護理身心快充站

肩頸放鬆按摩

為臨床護理同仁紓解長期高壓的辛勞，衛生福利部花蓮醫院邀請養生館進駐院內，設置「護理身心快充站」，透過專業的經絡按摩，搭配現磨咖啡與甜點，為忙碌的護理師提供 15 分鐘的深度放鬆。

醫護人員同時要處理多位病人的問題或抱怨，又必須在短時間內，迅速作出正確的判斷，且長年面對病人的痛楚與負面情緒，讓醫護人員長期處在一個高壓狀態下，容易影響身心健康。花蓮醫院林彥雄院長表示，醫療照護是高度專業又繁忙的工作，適當的介入措施，可以減緩醫護人員職業倦怠與壓力的嚴重度，進而改善醫護人員的身心健康。



「護理身心快充站」，特別邀請專業師傅進入醫院，並設計「15分鐘高效快充」，針對護理人員常見的「電腦肩」、「久站腰痠」及「巡房腿部緊繃」，運用專業經絡按摩技術，在短時間內精準按壓穴道，達到緩解肌肉疲勞的效果。護理科温淑美主任就說，護理同仁是醫院最珍貴的資產，這次活動，也為醫療第一線注入了滿滿的正能量。