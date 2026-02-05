注入財源！美國會撥款2300萬美元支持西藏

西藏之聲4日報導，美國國會近日通過2026財年《綜合撥款法案》，繼續保留對西藏相關項目的對外援助資金，並為美國之音(VOA)和自由亞洲電台(RFA)提供經費支持。國際援藏團體認為，相關措施是美國國會在西藏議題上延續跨黨派支持立場的最新體現。

維持撥款水平

美國國會近日通過2026財年《綜合撥款法案》（HR 7148），並已於2月3日由川普總統簽署生效。法案繼續保留與西藏相關的對外援助資金，維持在歷年撥款水準。國際援藏團體「國際聲援西藏運動」在官網發布聲明表示，此舉顯示美國國會在西藏問題上依然存在穩定的跨黨派支持。

根據法案內容，2026財政年度涉藏撥款主要包括，向具有涉藏工作經驗的非政府團體提供1,000萬美元，用於支持保護西藏文化傳統以及可持續發展、教育與環境保護項目；另撥800萬美元，用於推動流亡藏人社區的文化和語言保護，增強印度和尼泊爾藏人社區及西藏政府藏人行政培養下一代藏人領袖的能力；此外，法案還撥款500萬美元用於加強藏人行政中央的機構建設，其中150萬美元將用於幫助印度和尼泊爾境內的藏人難民家庭改善基本生活條件。

挹注VOA、RFA財源

法案同時為美國國際媒體署（US Agency for Global Media）提供經費，美國之音與自由亞洲電台因此獲得恢復運作的財務保障。相關機構的新聞報導及對外廣播業務，包括藏語節目，預計近期逐漸恢復。在此之前，VOA 與RFA 的停播曾引發藏人社會及人權團體的廣泛關切。

國際聲援西藏運動主席丹曲嘉措在聲明中對國會撥款委員會及其工作人員表示感謝。她指出，VOA 和RFA的藏語廣播長期以來是西藏境內及流外藏人獲取獨立資訊的重要管道，其停播對藏人社會造成「沉重打擊」。她同時呼籲，相關廣播應盡快恢復，並希望國會在來年財政年度預算審議過程中繼續維持對西藏相關項目的資金支持。(編輯：鍾錦隆)