注入魔幻魅影 戴佩妮拿原創電影歌曲獎
最佳原創電影歌曲昨由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」
戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿天上掉下來的地母，帶著神聖氣息，完美呼應影片神祕的氛圍，「第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」
戴佩妮坦言此次是新鮮的挑戰，導演只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」此外，最佳原創電影音樂由張震主演電影《幸福之路》法國作曲家Charles Humenry獲得。
