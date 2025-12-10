注入 G-DRAGON 豐富的想像力！CASETiFY 首度攜手 ZO 夢幻聯名

【緯來新聞網】國際知名品牌 CASETiFY 今（10日）正式宣布首度攜手今年夏天一亮相便迅速成為全球熱門 IP 的 ZO&FRIENDS，推出 ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列。ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列不僅代表著 ZO&FRIENDS 首度進軍時尚電子配件領域，更將充滿療癒與溫暖的角色情感世界與 CASETiFY 的創新設計完美結合，創造獨特的聯名火花。

CASETiFY 首度攜手 ZO&FRIENDS 推出聯名系列。（圖／CASETiFY提供）

ZO&FRIENDS 由全球創意 IP 品牌 IPX（原 LINE FRIENDS）與引領全球潮流的 G-DRAGON 合作打造，歷時近兩年籌備誕生。故事描述「總是慢動作般悠哉，外冷內暖」的雲朵貓 ZOA，與「熱心、可愛多話」的小雛菊 A&NE，以及由 ZOA 雲朵足跡幻化而生、天真活潑的色彩泡泡 AKIZAKI 之間的溫暖故事。

CASETiFY 特別推出限量「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」。（圖／CASETiFY提供）

ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列推出多款精心設計的電子配件，包括有 ZOA、A&NE、AKIZAKI 在內的多款手機殼、客製化手機殼印花設計。其中內含可愛壓克力吊飾的「ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼」，搖動時會產生動態效果，為手機殼帶來視覺上的樂趣與驚喜，並增添滿滿花漾氣息，讓幸福、創意與獨特魅力在手中綻放。

ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列亦推出多款電子配件。（圖／CASETiFY提供）

除了多款手機殼外， CASETiFY 也特別推出限量「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」，以原有的 ZOA 絨毛吊飾為基礎，特別更換其圍巾顏色，並在項鍊中央加上象徵 CASETiFY 的 C 字吊飾，以慶祝 ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列首度亮相。此外，CASETiFY 更為粉絲們帶來驚喜，於明（11日）搶先一週推出 ZO&FRIENDS 的三款全新產品：「ZOA 護照套」、「ZOA 收納小包」、及「ZO&FRIENDS 可摺疊旅行袋」。ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列將於 12 月 11 日在全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售，CASETiFY 台灣官方網站也將於 12 月 11 日 16:00 正式上線。

