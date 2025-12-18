「注射生理食鹽水治癌」害死病患 精神科名醫李光輝判囚1年半

精神科名醫李光輝謊稱可使用「NK免疫療法」治療癌症，卻僅替癌末病患施打生理食鹽水，病患也不幸過世。示意圖，取自Pixabay



精神科名醫李光輝明知自己不具腫瘤或免疫科醫師專業，卻向一名大腸癌四期的女病患謊稱可提供「NK免疫療法」治療癌症，並收取150萬元，實際上僅派人為病患注射生理食鹽水，病患在2周後不幸過世。全案經高等法院審理，判刑1年6個月定讞，李光輝將入獄服刑。

現年62歲的李光輝畢業於國防醫學院，擁有英國雪菲爾大學精神醫學博士學位。專長失眠、焦慮、憂鬱、壓力處理、兒童青少年心理諮商及性侵害犯治療等領域。他因頻繁受邀參與電視節目，成為知名的醫師。

判決指出，李光輝當時擔任光輝生醫、智慧生醫等生技公司負責人，明知自身非腫瘤或免疫專科醫師，卻利用病患家屬對抗癌的期望，跨足非其專業的領域，謊稱能提供NK免疫療法治療癌症，並與患者約定收取450萬元診療費，患者家屬先支付150萬元。

所謂NK療法（Nature Killer Cell）是從人體周邊血液抽出NK細胞，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再注射回人體。由於衛福部對此高度管制，須符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，經核准、登記，並透過「人體試驗管理辦法」進行實驗治療。

李光輝在簽約後，於同年7月27日、8月3日兩度指使不明護理師，進入女病患在三總的病房內注射生理食鹽水，婦人在2週後因大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，家屬驚覺受騙，憤而提告，李光輝被依詐欺取財罪嫌起訴。

李光輝在一審被判處2年有期徒刑，案件上訴後，高等法院17日改判1年半定讞，且追繳沒收150萬元。

除了本案，李光輝擔任光輝生技負責人時，也曾要求會計匯款600萬給他，二審判刑1年8月；同一時間，他還被控吸金上億元，目前正在二審審理中。

