注意了！郵局明年1月1日起 全面終止代售台鐵車票

記者李育道／台北報導

中華郵政全台郵局明年1月起停止代售台鐵車票服務，台鐵公司表示，使用「台鐵e訂通」、四大超商購取票更便利，其中超商可以24小時購票和取票，服務不中斷。



為提升旅客購取票便利性，台鐵過去陸續推出多項服務，包括自87年9月1日開放郵局取票、100年12月22日導入四大超商取票，以及108年1月23日起新增「台鐵e訂通APP」QR Code取票功能。隨著多元售票與取票管道已趨成熟，中華郵政將自115年1月1日起全面終止代售台鐵車票服務。台鐵也呼籲旅客多加利用「台鐵e訂通」APP與四大超商，以更快速彈性的方式完成購票規劃。

旅客使用「台鐵e訂通」APP，可隨時辦理購票、取票與行程查詢，具備以下便利性，包括手機即時購票、付款、取票，一機完成全部流程、支援信用卡與APPLE PAY、GOOGLE PAY等行動支付、直接出示APP內QR Code即可通過驗票，免取紙本車票、支援行程變更、多張取票及退票等完整服務。

目前全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等四大超商共超過一萬三千家門市，皆提供台鐵購票與取票服務。旅客可在任一時間就近操作機台，免受營業時間限制，也無須特地前往車站排隊，節省時間更方便。

台鐵表示，將會持續精進售票系統與票證服務，讓旅客享有更友善、更順暢的購票體驗。相關購票方式與操作資訊，可至台鐵官網查詢或下載「台鐵e訂通」APP了解更多。

