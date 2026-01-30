注意保暖！今越晚越冷「恐探13度」 高山明晚有望降雪

氣象署指出，今天越晚越冷「恐探13度」，高山明晚有望降雪。（本刊資料照）

氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；明日華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

鋒面通過 各地降雨降雨機率提高

氣象署說明，今天鋒面通過，各地降雨機率逐漸提高，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署表示，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度。

今晚恐探13度 明晚高山有望降雪

氣象署說，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼，若溫度與水氣條件配合，明晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象署指出，明天華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

