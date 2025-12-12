注意保暖！入冬後首波冷氣團來襲「下探至12度」 一圖看懂氣溫變化趨勢

入冬後首波冷氣團來襲「下探至12度」。（本刊資料照）

氣象署今（12）日說明，首波冷氣團即將來襲，週日到週一清晨是最冷的時候，也請民眾留意保暖工作，「中部以北及東半部全天涼冷；南部日夜溫差較大」。

氣象署指出，週五、週六水氣偏多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，尤其北海岸、宜蘭及大台北山區陰雨，易有局部大雨。週六新竹地區及苗栗至嘉義山區也有局部雨。

氣象署表示，週日至下週一因為冷氣團影響，明顯降溫，週日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷。週一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12至14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14至17度。

氣象署說明氣溫變化趨勢。（翻攝自氣象署臉書）

氣象署也說，好消息是天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、14日的中部以北山區有零星雨，「週一白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，請留意溫度調整穿著」。

