注意保暖！冷氣團急凍全台 昨34起命危送醫搶救

據消防署統計，昨（2日）全台共接獲34起非創傷性OHCA救護報案。（示意圖／翻攝自Pexels）





2026年第一波冷氣團自元旦起自大陸南下，全台氣溫急速下降，部分地區氣溫下探至個位數。隨著氣溫驟降，北市消防局統計，昨（2日）全台共接獲高達34起非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案。消防單位提醒，寒流期間民眾應特別注意保暖，並留意自身及家人身體狀況。

低溫急凍全台！昨全台34起命危送醫

消防署表示，雖然這34名患者多數在送醫前已無生命跡象，但並非每一個案件都與寒害有關。全台各縣市消防人員接獲通報後，均立即趕赴現場施救，並將患者送醫，力求將損傷降到最低。

消防署強調，清晨及深夜是人體最容易受溫差影響的時段，尤其是長者，更應在起床前先在床上活動四肢暖身，外出時佩戴帽子、圍巾等保護頭頸部，避免寒風直接吹襲。

消防署籲民眾注意用電安全

除了自身保暖，消防署與警方提醒民眾在使用電暖設備時，也應注意用電安全，並保持室內通風，以防一氧化碳中毒。若出現胸悶、心悸、呼吸不順或手腳發紫等疑似心血管疾病徵兆，應立即撥打119求救。全台各級警消單位也將持續加強巡邏與待命，確保在低溫期間能即時支援民眾。

消防署建議民眾應留意家中長者健康，如出現任何異常反應，應立即尋求醫療協助。寒流期間，除穿著禦寒衣物外，適度活動身體也能促進血液循環，降低心血管風險。隨著冷氣團持續影響，全台各地低溫狀況可能維持數日。呼籲民眾提高警覺，尤其是長者、幼童及慢性病患者，務必做好保暖措施，並注意安全用電與居家通風，確保在寒冷氣候下能安全度過。

