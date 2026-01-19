注意保暖！強烈冷氣團今晚來襲 專家曝「急凍5天」：1地恐下探6度

強烈冷氣團今晚來襲，專家曝1地恐下探6度。（本刊資料照）

氣象署指出，今晚起至明（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，強烈冷氣團影響時間預計會持續到週五，「各地低溫預測，馬祖6到8度」。

強烈冷氣團今晚來襲！

氣象署指出，今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北及東北部地區有零星短暫雨。今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署表示，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

將進入24節氣「大寒」 1地恐下探6度

氣象粉專「觀氣象看天氣」提到，即將進入24節氣中的大寒，今起北部白天率先轉雨，今日晚起至明天強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣明顯轉冷，其他地區白天雖陽光露臉、但早晚亦會偏冷。

「觀氣象看天氣」表示，強烈冷氣團影響時間預計會持續到週五，各地低溫預測：中部以北、宜蘭11至14度，南部、花東及澎湖14至16度，金門8至9度，馬祖6至8度，其中中部空曠地區及近山區丘陵地，可能出現10度以下低溫。

「觀氣象看天氣」提到，22至23日清晨北部、東北部2000公尺以上山區、中部及東部3000公尺以上高山有降雪機率，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物也要防範寒害。

