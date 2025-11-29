注意保暖！新竹關西清晨低溫僅10.5度 鄭明典：輻射冷卻的影響

根據中央氣象署觀測資料，今日清晨平地最低溫出現在新竹縣關西，出現10.5度低溫。(圖為天氣示意) 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞]

今(29)日東北季風減弱，各地天氣回暖，但早晚溫差大。根據中央氣象署觀測資料，今日清晨平地最低溫出現在新竹縣關西，出現10.5度低溫。對此，氣象專家鄭明典表示，「看得出來是輻射冷卻的影響，清晨低溫還滿明顯的」。

受到輻射冷卻影響，今日清晨5時25分新竹關西出現10.5度，其次是苗栗縣畜試北區分所測站的11.4度、新竹縣寶山測站11.5度。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾可採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。

廣告 廣告

今日全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，各地降溫明顯。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄空大師生參訪高雄港 台灣港務公司揭示「科技碼頭」新風貌

北半球連3年高溫！鄭明典：氣候似乎進入一個新的狀態