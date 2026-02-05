注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫

寒流預估週末來襲，西半部恐出現5度低溫。（本刊資料照）

氣象署指出，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象專家賈新興今（5）日說，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，西半部恐出現5度低溫。

氣象署指出，2月8日至2月9日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，2月9日白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，2月8日西半部山區亦有零星短暫雨。

賈新興今天說明，濕冷的寒流，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，台北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率，北部及宜蘭2000公尺以上高山，於7日深夜至8日清晨有降雪的機率。合歡山則有出現冰霰的機率。

賈新興說，11日午後至12日有受東北季風影響的機率，日本北海道一帶6日至7日清晨有發生暴風雪的機率，8日於日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率，遊日朋友請留意。

