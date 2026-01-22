注意保暖！14縣市低溫特報 苗栗以北「非常寒冷」

即時中心／潘柏廷報導

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（22）日下午4時31分指出，今日至明（23）日上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署提到，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，而連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，因此發布非常寒冷的「橙色燈號」；另，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市則有10度以下氣溫發生的機率，因此發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。





