注意保暖！19縣市低溫特報恐跌破10度 明氣溫回升「中南部日夜溫差大」

氣象署今晨對19縣市發布低溫特報，恐跌破10度。

氣象署指出，今（3）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，另外，今晨19個縣市有低溫特報，其中台北市、新北市等8縣市亮橙色燈號，有跌破10度以下的機率，請民眾注意保暖。

好冷！強烈大陸冷氣團來襲 19縣市低溫特報

氣象署說明，今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率，應特別注意保暖措施。

天氣方面，氣象署說，由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

氣象署今晨也對19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣，為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

明氣溫回升！ 各地仍偏冷

氣象署說，明日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

