注意保暖！8縣市低溫特報探10度以下 冷到明早

中央氣象署針對8縣市發布低溫特報。（示意圖／CTWANT資料照）

大陸冷氣團影響，中央氣象署今（10）日下午16時31分針對8個縣市發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下低溫發生的機率。影響時間從今日晚間至明（11）日上午，北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，呼籲民眾注意。

中央氣象署發布低溫區域，黃色燈號（寒冷）的包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣和金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。預計影響時間將持續至明日上午。

廣告 廣告

中央氣象署低溫特報地圖。（圖／中央氣象署）

針對低溫特報，中央氣象署呼籲民眾注意保暖及日夜溫差大，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署預報，今日因輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，但白天氣溫有稍微回升，北部及宜蘭有出現約19度，中南部和花東地區則有20至23度。不過晚間因大陸冷氣團又將南下，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。降雨方面，白天各地多雲到晴，到了傍晚水氣稍增，東北部及東部有局部短暫雨，西半部山區、基隆北海岸和恆春半島則有零星降雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停