注意儲水！ 十二月二日起台南十八區停水、降壓卅九小時

十二月二日上午九時起至三日下午廿四時，將停水施工卅九小時，南市十八行政區區停水、降壓。(台水提供)

記者王勗／台南報導

自來水公司第六區管理處近期將辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程。十二月二日上午九時起至三日下午廿四時，將停水施工卅九小時，南市十八行政區區停水、降壓，呼籲市民儲水備用。

本次施工預計影響區域涵蓋永康、安平區、東區、中西區、北區及玉井、南化、安定、新化、左鎮、善化、大內、山上、新市、歸仁、關廟、龍崎、仁德等區，影響戶數共計三二一九一九戶，包括停水二四三二一六戶、降壓七八七０三戶。除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水。

廣告 廣告

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。相關訊息可洽台南給水廠(06-3036097)、台南服務所(06- 2370021)、永康服務所(06- 2325714)、新市服務所(06- 5973437)、歸仁服務所(06- 2303756)或廿四小時客服專線1910、台水網站。

停水區域

1.永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。

2.安平區：漁光里。

3.東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里。

部分里別：崇明里、東智里。

北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。 中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。 玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。 南化區：北寮里、北平里、玉山里。部分里別:西埔里、中坑里 新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。 左鎮區：全區。

10.善化區 : 昌隆里。

11.大內區 : 全區。

12.山上區：全區。

13.新市區：大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)

14.龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。

15.關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

16.歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

17.仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里。部分里別: 保安里、中洲里。

水壓降低區域