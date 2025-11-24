注意儲水！十二月二日起台南十八區停水、降壓卅九小時

十二月二日上午九時起至三日下午廿四時，將停水施工卅九小時，南市十八行政區區停水、降壓。(台水提供)

記者王勗／台南報導

自來水公司第六區管理處近期將辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程。十二月二日上午九時起至三日下午廿四時，將停水施工卅九小時，南市十八行政區區停水、降壓，呼籲市民儲水備用。

本次施工預計影響區域涵蓋永康、安平區、東區、中西區、北區及玉井、南化、安定、新化、左鎮、善化、大內、山上、新市、歸仁、關廟、龍崎、仁德等區，影響戶數共計三二一九一九戶，包括停水二四三二一六戶、降壓七八七０三戶。除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水。

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。相關訊息可洽台南給水廠(06-3036097)、台南服務所(06- 2370021)、永康服務所(06- 2325714)、新市服務所(06- 5973437)、歸仁服務所(06- 2303756)或廿四小時客服專線1910、台水網站。