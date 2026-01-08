注意到或穿搭起這些珠寶了嗎？你已經搶先走在2026年的主導趨勢上

時尚的核心是高度個性化的，亦即一種自我表達的基本形式，它是我們每人每日塑造自我和展示自己的選擇和方式。 放眼於時尚精品產業裡的眾多領域中，卻沒有一項如珠寶般那樣具有深刻的個人情緒。珠寶的體積小小一件，但它能將承載的「重量」卻超乎想像：一段記憶、各種情感意義和故事，珠寶，與人的「自我身份」深深交織一起。





考慮到此特殊性，我們對於珠寶的愛，應該永遠放在潮流趨勢之前。 然而，趨勢仍然有其存在價值，比如，提供新鮮的靈感和視角，藉此持續駕馭、發展我們看待珠寶的美學視野高度，在經過深思熟慮後的下一次投資，具備有完善框架。正當我們邁開2026新年步伐之際，評估一下未來發展是合宜的。《美麗佳人》與幾位業內專家進行了交談——從珠寶設計師、買家到公關，一窺定義2026年最大珠寶趨勢的內幕，最重要的是，幫助我們釐清，值得投資的珠寶有哪些？

2026珠寶趨勢01：耳骨夾

如果說今年最引人注目的珠寶單品是什麼，答案非精緻奪目的耳骨夾莫屬。蕾哈娜Rihanna、凱特·布蘭琪Cate Blanchett、凡妮莎·柯比Vanessa Kirby等明星都曾戴過。珠寶品牌 Otiumberg 的設計師 Christie 和 Rosanna Wollenberg 也對這一潮流寄予厚望，認為它將在 2026 年繼續流行：「耳骨夾是一股引人注目的潮流——它的魅力在於精緻而富有雕塑感的輪廓，既現代又時髦，毫不費力。」而且，無需打耳洞也能駕馭。

在2026春夏時裝秀上，Fendi也為模特兒們戴上了色彩繽紛的耳飾，而Zimmermann和Schiaparelli則在伸展台上展示了各自獨具藝術感的耳飾作品。因此，當被問到來年最值得投資的珠寶單品是什麼時，Tomfoolery London的創意總監Laura Kay的回答也就不足為奇了：「一款造型獨特的耳環，例如一款醒目的耳飾。」她說：「它捕捉到了2026年的幾大流行趨勢——誇張造型、簡約風格和現代自信——同時又足夠百搭，可以提升從正裝到晚禮服各種場合與服裝造型。」它既引領潮流又永不過時，堪稱必備衣櫥。

耳骨夾，Otiumberg









2026珠寶趨勢02：雕塑感銀飾

如果您正在尋找一款價格實惠、效果驚豔的全新珠寶，那麼您一定會很高興地聽到，雕塑感銀飾將成為2026年的主要流行趨勢。 「隨著金價持續上漲，我們看到人們對造型大膽、極具雕塑感的銀飾重新燃起了興趣，」倫敦Liberty百貨的珠寶及配件買手Nombulelo Makombe說道：「設計師們正在運用銀飾來探索造型和比例，打造出既富有表現力又極具衝擊力的作品，同時價格比起黃金也更加親民。」Tomfoolery 的 Laura Kay 也同意這一觀點，她指出：「銀色，尤其是與意想不到的紋理或飾面混合在一起時，仍然是一種重要的中性色，無論搭配日裝還是晚裝都顯得清新自然。」

銀質手環，Tiffany & Co.









2026珠寶趨勢03：棕色系鑽石

身為一位珠寶愛好者，在過去幾個月裡，我花了無數時間瀏覽各種新款設計，而我注意到反覆出現的一個元素就是棕色鑽石。干邑色、巧克力色和香檳色的鑽石與傳統的白鑽一樣獨特閃耀，相較之下價格通常更親民——但它們同樣罕見珍貴。事實上，正是因為這種稀缺性，深深吸引人們目光，讓它們更顯別緻。倫敦百貨Liberty 的買手 Nombulelo Makombe 也持相同觀點：「棕色鑽石擁有豐富多樣的色彩，給人一種永恆、低調而又充滿個性的感覺。」她接著說，「在 Liberty，像 Ellis Mhairi Cameron 和 Lucy Delius 這樣的設計師運用這些寶石，打造出既現代又經久不衰的作品——這些作品值得你佩戴多年。」

14K金鑲嵌香檳色鑽石耳釘，Ellis Mhairi Cameron

14K金鑲嵌干邑色鑽石戒指，Lucy Delius









2026珠寶趨勢04：奢華與平價的碰撞（HIGH-LOW）

如果說我總是能從一個人那裡獲得珠寶方面的真知灼見和靈感，那一定是Rosie Lillis。她是一家精品公關公司的創辦人，也是一位擁有數十年高端珠寶產業經驗的專家，同時品味也無可挑剔——因此，在2026年的珠寶潮流預測方面，她是我最早諮詢的對象之一。她最看好的潮流是什麼？是HIGH-LOW高低的混血珠寶。「我們看到許多珠寶商將非傳統材料——從繩索到樹脂——融入他們的設計中，以此來應對金價上漲，」她說。 「這催生了一股新的『高低混搭』高級珠寶浪潮，將奢華的工藝與趣味十足、價格親民的材料巧妙結合。設計師 Roxanne First、 Alison Lou就是這方面的佼佼者。這種潮流既有趣又現代，最重要的是，它價格相當好入手。」

& Other Stories

粉紅藍寶石絲繩手鍊，Roxanne First









2026珠寶趨勢05：精緻串珠

「串珠已經突破了夏季或度假穿搭的傳統框架，成為一種自信且全年皆宜的時尚宣言。」Liberty London 的 Nombulelo Makombe 表示。 「2026年，串珠將更顯精緻和匠心獨運。Lizzie Fortunato 透過出人意料的色彩組合完美詮釋了這一點，而 Martha Calvo 則帶來了一種俏皮不羈的風格。BonBon Jewellery 呈現更質樸、更具觸感的詮釋，在大膽設計中融入了自然感性。」Tomfoolery London 創意總監也力挺精緻串珠，尤其著重 ”採用精緻材質和結構感強的串珠工藝，以展現奢華，而非僅僅只是俏皮而已” ——因此，這絕對是一個值得入手的潮流。

鍍金頸鍊，Lizzie Fortunato

14K 鍍金黃銅碧璽珍珠項鍊，Bon Bon Jewellery Club









2026珠寶趨勢06：復古風珠寶

「復古元素將在2026年繼續影響珠寶設計，但將以一種現代而非刻意懷舊的方式呈現。」Nombulelo Makombe說道。 「設計師們正在擁抱黑銠鍍層帶來的沉穩優雅、裝飾藝術風格輪廓的自信線條，以及靈感源自古董懷錶鍊的T字形吊墜。最終呈現出的珠寶既飽含故事性，又兼具建築美感和現代氣息。」更棒的是？如果你的珠寶盒裡已經擁有真正的復古首飾，它們不僅完美契合這種美學，更承載著屬於它們自己的回憶和故事。

戒指，Jessica McCormack

24K鍍金耳環 ，Julietta









2026珠寶趨勢07：大膽展現自我

核心理念是「一切皆有可能」，珠寶設計師Roxanne First預測接下來的珠寶趨勢，將更靠近個人，重視自我表達和佩戴舒適度。她解釋：「我們看到很多疊戴的款式，項鍊、戒指和手鐲搭配在一起，同時還融入了更多雕塑感十足、設計感強的造型。色彩也是關鍵，寶石和琺瑯的運用更增添了一絲俏皮感。個性化和有意義的珠寶依然備受青睞，因為消費者都在尋找能夠展現獨特的珠寶。」簡而言之：盡情疊戴、搭配和組合，選擇那些最能體現你個性的珠寶——因為享受自我表達的樂趣才是最重要且永不退潮的「風格趨勢」。

掛飾項鍊，Pandora













