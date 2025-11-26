注意力不足過動症兒少自傷相關風險為同齡3～4倍

在校園裡，有些孩子常被說「不專心、坐不住、愛插話」，但背後可能不是個性問題，而是注意力不足過動症（ADHD），若未及時介入，孩子可能在無人理解的壓力下，把痛苦變成傷害自己的行為，最終走向不可挽回的悲劇，也更容易出現物質使用、焦慮憂鬱、學習困難、事故傷害與行為規範困擾等合併問題。及早辨識並啟動醫療、心理與家校合作的多元介入，不僅能改善學習與人際，更能大幅降低自傷自殺風險，減少孩子在成長路上的挫折與自我否定。

依衛福部心理健康司資料，台灣學齡兒少ADHD 盛行率約9.02%，但就醫診斷率僅1.62%、接受完整治療約1%，顯示多數孩子仍未被看見。更重要的是國際縱貫研究的統合分析顯示：ADHD 兒少的自殺相關風險（意念、企圖、死亡）約為同齡人三～四倍。

為了讓心理健康資源更普及，縣府於鄉鎮市衛生所及社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，幫助民眾了解自身心理狀況，並學習合適的壓力調適與行為管理技巧。心理諮商過程皆嚴格遵守保密原則，確保來談者能放心表達內心想法，獲得專業支持。此外，針對時間或距離因素無法親自前往的民眾，亦提供免費視訊諮商服務，使心理支持更具彈性，確保每個人都能便利地獲得適當的協助。

投縣府衛生局長陳南松表示，ADHD患者特別要注意黃金治療期及汙名化問題，黃金治療期常被劃在六歲或十二歲以前，因為年齡越小，腦部可塑性越高，治療成效越顯著，但根據臨床經驗顯示「任何時候只要開始治療，都還來得及改善」，尤其是父母不要因為害怕小孩子被貼標籤而拒絕治療，勇於面對，即早治療。另外，青少年時期是人格養成與學習發展的重要階段，若家人有發現孩童有注意力不足、過動或衝動行為應提高警惕，提早尋求專業協助，避免因專注力不足或衝動行為影響課業、人際關係與自我認同。