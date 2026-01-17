注意力不足過動症是神經發展障礙 親子成長從理解開始





【NOW健康 辰蘊如／台南報導】小華的媽媽最近特別苦惱，每次陪他寫作業都像打仗一樣，原本半小時能完成的功課，小華總要磨蹭2～3個小時，不是盯著窗外發呆，就是玩起鉛筆橡皮擦。老師也反映他上課坐不住，常常離開座位走來走去，跟同學說不停。一直到帶去就醫後才知道，小華是注意力不足過動症的孩子。



過動症源於大腦前額葉發展慢 建議家長打造專注力環境



台安醫院心身醫學科許正典醫師表示，注意力不足過動症（或稱注意力失調症）其實是一種神經發展障礙；醫學研究證實這些孩子的大腦前額葉皮質發展較一般孩子緩慢，導致他們在發展專注力調節、衝動控制力和組織規劃力都顯得格外吃力。

若孩童未經適當處遇，高達6成症狀會延續到青春期，長期可能形成憂鬱、焦慮甚至失眠強迫等共病問題。因此及早治療對孩子的成長發展的確重要，而家庭環境的調整更是專注力訓練的第一步。



許正典醫師建議家長可以在孩子需要專心的時候，安排固定且不易受干擾的位置，例如寫作業的桌子要靠牆角，避免靠近窗邊或門口等容易分心的地方，桌面上只保留必要的文具用品，移除電子產品、玩具等誘惑物。



此外，若孩子容易被窗外景色吸引，不妨在溫習課業時拉上窗簾；若家中總是人來人往，則應選擇人流較少的時段安排學習活動等。看似微小的環境調整，能有效減少外在刺激對孩子的干擾，讓他們更容易進入專注狀態。



爸媽接納過動孩子的特質 善加運用小任務拆解與即時獎勵



除了環境調整，親子互動的方式更是影響訓練成效的關鍵因素。許正典醫師指出許多家長面對過動兒時容易感到挫折，認為孩子是「做得到卻不肯做」，但其實這些行為問題並非孩子能夠控制。



因此，許正典醫師建議家長首先要調整自己的心態，理解孩子的困難並非故意對抗，給予更多耐心與接納；在管教上，可以將大任務拆分成小步驟，例如20題的功課分成每次只做5題，完成後給予短暫休息或點心獎勵，讓孩子感受到「我做得到」的成就感，逐步建立自信與動力。



許正典醫師提醒，獎勵制度比責罵更能改善過動兒的行為表現，家長善用口頭稱讚、肢體親密接觸或代幣集點等方式，即時回饋孩子的良好表現。此外，透過桌遊、找不同等遊戲方式訓練專注力，不僅能促進親子關係，也能在輕鬆氛圍中提升孩子的學習動機。



家長若發現症狀已影響孩子的學習與生活，應積極尋求專業協助，醫師可能會透過藥物治療配合的雙管齊下，為孩子帶來最顯著的學品進步，給孩子最完整的情理支持。



