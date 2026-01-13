注意力不足過動症 台診治率偏低！職能治療師談鑑別法：須關注
〔記者王俊忠／台南報導〕7歲大的姜小弟，念幼兒園4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽與學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。父母帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症(ADHD)，即轉介郭綜合醫院復健科，接受藥物與密集的職能及語言治療，經過一段時間積極介入，姜小弟學習狀況和社交互動能力有顯著改善。
郭綜合醫院職能治療師林詩苓指出，衛福部2023年統計台灣ADHD的盛行率約9.02%，意即每10個孩子中有近1人可能受到影響。然而值得警惕的是，目前只有1.62%的孩童接受正式診斷及治療。這巨大的落差顯示許多孩子可能正在獨自面對學習與社交的困境，需要社會給予更多的關注與醫療資源。
在孩子成長過程中，有些孩子常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，林詩苓說，但其行為背後可能隱藏1種常見的神經發展性障礙─注意力不足過動症(ADHD)。ADHD核心症狀主要分為注意力不足、過動及衝動3大面向，它們相互交織，為孩子的日常生活帶來多重挑戰。
林詩苓說明，注意力不集中型可能有逃避現實、常發呆、粗心大意、沒有注意聽、東西常不見、忘東忘西、易被外在刺激吸引等徵兆；過動與衝動型則有坐不住、常亂跑、身體扭來扭去、不等待、愛講話與常打斷他人的現象，這些如出現6個以上的現象、且持續6個月，並在學校、家裡都會出現，即可鑑別是ADHD。
當孩子症狀影響生活時，她建議家長主動尋求專業醫師評估與介入，目前對ADHD治療策略主要是藥物與行為治療兩者相輔相成，藥物是透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。不過，藥物初期治療可能伴隨食慾下降、失眠、頭痛或腸胃不適等副作用，家長務必與醫師密切溝通，切勿自行停藥或調整劑量。
行為治療則是長期改善孩子行為與功能的關鍵，職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。部分孩子有社交互動問題，可透過團體課程，讓孩子練習輪流、等待、分享、解讀他人情緒等重要的社交互動技能。治療師也會教導家長具體的行為管理技巧，並在適當情境下使用暫停等策略來處理孩子的挑戰性行為，以改善親子關係。
