注意力不集中、衝動行為，不等於社交障礙，診斷錯誤恐影響孩子治療方向

近年來，隨著社會對兒童心理健康的重視提升，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症類群障礙症（ASD）逐漸被家長與教育現場熟知。然而，臨床實務發現，兩者在行為表現上存在部分重疊，若僅憑表面症狀判斷，容易造成混淆，甚至誤診，影響孩子後續的學習支持與治療成效。

了解ADHD、自閉症的核心症狀

臺北市立聯合醫院中興院區精神科主治醫師蔣立德指出，ADHD的核心症狀包括注意力維持困難、活動量過高及衝動控制不佳，孩子在課堂中可能頻繁分心、離座或插話，在團體互動時也容易因衝動行為引發衝突，進而被誤認為「不懂社交規範」，甚至被懷疑具有自閉症特質。

蔣立德說明，自閉症的關鍵特徵在於社交溝通的質性差異，例如較難理解他人非語言訊息、社交互動動機不同，並常伴隨重複性行為或高度固定的興趣。相較之下，多數ADHD孩子其實具備社交動機，也能理解他人情緒，只是因注意力不足或衝動控制困難，導致行為表現不穩定。若只從外顯行為快速下結論，容易忽略兩者的本質差異。

他也指出，診斷差異將直接影響介入策略。自閉症在臨床與教育上多以行為治療與教育支持為主，而ADHD則已有相對成熟且效果明確的藥物治療方式，能顯著改善症狀，若誤判，恐延誤孩子接受適切治療的時機。

釐清關鍵差異，對症介入助孩子進步

蔣立德分享，一名國小四年級男童小宇（化名）因上課經常離座、插話，與同學互動時衝動易起衝突，校方初步懷疑可能有自閉症傾向，並安排社交互動團體治療，但成效有限。後續經完整專業評估後發現，小宇在理解他人情緒、分享興趣與建立友誼方面並無明顯困難，主要問題在於注意力維持與衝動控制。

最終，小宇被診斷為ADHD，在接受規律藥物治療，並搭配行為策略、親職支持及調整學習環境後，課堂專注力與人際互動皆明顯改善。

醫師提醒：避免過早貼標籤 跨專業評估是關鍵

蔣立德強調，正確診斷需仰賴完整的發展史蒐集、家長與教師回饋、標準化評估工具，以及跨專業團隊的綜合判斷，而非單一情境或短時間觀察。尤其學齡兒童的行為表現，常隨情緒與環境變化，更需要長期追蹤與彈性評估。

他呼籲，當孩子出現行為或學習困難時，家長與教師應避免過早貼上標籤，及早尋求專業協助、理解行為背後真正原因，才能提供最適切的支持，幫助孩子在學習與成長道路上穩定前行。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

