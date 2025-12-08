注意快儲水！全台「6縣市」12/8起陸續停水

自今(8)日上午起，包括桃園市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市部分地區將陸續停水。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 六縣市民眾注意！為進行管線汰換等相關工程，自今(8)日上午起，包括桃園市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市部分地區將陸續停水。台灣自來水公司提醒，用戶務必於停水前六小時完成儲水，避免集中在停水前大量取水，導致末端用戶無水可用。

各縣市停水區域、時間如下：

桃園停水資訊：

停水時間：12月8日11時至晚間10時。

停水區域包括：桃園市桃園區壽山路；龜山區光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。

另外，12月8日晚間10時至9日凌晨2時。桃園市龍潭區中正里也將停水。



停水時間：12月8日11時至下午4時。

停水區域包括：桃園市大溪區仁和路二段、永昌路。

宜蘭停水資訊：

停水時間：12月8日13時至17時。

停水區域：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路路。

彰化停水資訊：

停水時間：12月8日13時至17時30分。

停水區域：彰化縣伸港鄉全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。

雲林縣停水資訊：

停水時間：12月8日8時至18時(管線末端用戶可能因水流時間延至19時恢復供水，遇雨天則順延)。

停水區域：斗六市大同路。

嘉義停水資訊：

停水時間：12月8日8時至17時。

停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至148號範圍巷弄，山子腳302至306號範圍巷弄；嘉義縣大林鎮中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街。預計17時開始恢復供水，另部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

台南市停水資訊：

停水時間：12月8日9時至18時。

停水區域：北安路四段418號至711號之22(雙號側)含巷弄、長和路三段6號至140號(雙號側)含巷弄、安和路五段1號至377號(單號側)含巷弄。

台水公司提醒，停水時間，請民眾慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。如欲確認相關停復水進度，可至停水查詢系統查詢。

