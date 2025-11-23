注意改道！國3後龍-通霄南向11/24起「分道封閉」施工5天
〔記者彭健禮／苗栗報導〕為維護國道行車安全，交通部高速公路局中區養護工程分局將於明(24)日9時起至28日12時，於國道3號南向後龍交流道至通霄交流道路段，採分車道封閉方式進行伸縮縫施工，請用路人行經減速配合交管，或可改道平面道路避免壅塞。
高公局中區養護工程分局表示，11月24日9時至11月26日12時，封閉國道3號南向139.7k至141.7k 第1、2車道(內線及中線)；11月26日12時至11月28日12時，改封閉國道3號南向139.7k至141.7k 外路肩及第3車道(外線)。工程作業總計為期5天。
中區養護工程分局表示，施工期間行經該路段之用路人，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，並請遵守管制人員導引及減速慢行，以確保行車安全。
為避免壅塞，中工分局建議用路人可改道下國3後龍交流道，右轉接舊後汶公路(台6線)往西行駛，上西濱快速公路(台61線)往南行駛，再從西濱快速公路(台61線)通霄出口駛出，左轉至通霄聯絡道往東行駛，右轉接通霄鎮中山路(台1線)往南行駛，左轉接烏眉路(縣道128線)往東行駛，再右轉上國道3號通霄交流道，繼續南行。
中工分局請用路人留意國道資訊可變標誌顯示之訊息，並可撥打1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或至高速公路局全球資訊網 查詢，掌握最新施工路況。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
急尋中獎人！彰化鹿港開出200萬發票未領 地方熱議：不會丟了吧？
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
台中張老師55週年展現志願能量 212位義張受聘、127位獲獎
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】財團法人「張老師」基金會台中分事務所昨(22)日在好運來洲際宴展中心舉辦「互傳媒 ・ 4 小時前
分手也斷不乾淨！3大「復合體質」星座，前任輕輕一招就心軟回頭
星座不能全信，但有些念舊行為真的很準！有的人分手時說得斬釘截鐵，實際上心裡還留著位置。以下3個星座被公認最容易「心軟回頭」，快看看有沒有你身邊的人～姊妹淘 ・ 5 小時前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 1 小時前
嘉縣青農培育獨家蝴蝶蘭 粉紅超跑、金色蘭花掀商機
蝴蝶蘭是世界指標的觀賞花卉，台灣在研發、育苗、種植生產均占重要地位，嘉義縣鹿草鄉「研帥蘭園」成立30餘年，執行長青農張家禎跟著爺爺從事種植蝴蝶蘭，除育苗培育，更以「研究最帥氣」的蘭花為目標，多年來研發如粉色的「粉紅超跑」等近20種獨家新品種，今年更研發出獨特的金色蝴蝶蘭，有如黃金招財，色彩討喜，受到自由時報 ・ 5 小時前
桃市土石方自治條例修正擺5年未公告 議員促市府儘速補漏洞
土石方亂倒問題嚴重，桃園市曾於2019年通過土石方自治條例修法後遲未公告，議員要求市府展現道德與決心，尤其要全面補強公共工程監管漏洞，完整修正自治條例，桃市府建築管理處表示，目前已將新的版本送至市議會，並會強化對公共工程的管理，都發局長江南志強調，「此次修法一定會想辦法讓建管處有角色，並讓目的事業主自由時報 ・ 4 小時前
新北萬里蟹季進入尾聲 鮮甜正當時
萬里蟹季悄然進入尾聲。今年的萬里蟹依舊以鮮甜飽滿的滋味吸引眾多饕客，無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐最天然的海味，其中返鄉接棒的23歲漁二代更成為市集亮點。新北市漁業及漁港事業管理處提醒民眾把握最後產季，前往龜吼漁夫市集享受秋末限定的海味盛宴，錯過可就要再等1年。自由時報 ・ 4 小時前
TWICE掀熱潮！高雄「韓國文化日」5城市吉祥物同框亮相
韓國天團TWICE在港都開唱，掀起K-POP熱潮!今年邁入第14年的「韓國文化日」也同時於昨（22日） 登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情，高雄熊並與韓國5城市的超萌吉祥物同框，吸引民眾打卡。活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，今年適逢自由時報 ・ 5 小時前
原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動
「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁自由時報 ・ 4 小時前
埔里鯉魚潭花公帑整建 廠商擬收停車費引居民反彈
南投縣政府斥資約1.2億元，進行埔里鎮鯉魚潭遊憩區設施改善工程，已於今年9月完工啟用，惟委外經營的業者擬收取停車費，引發居民反彈，多位議員連署提案要求縣府與廠商溝通協調，避免民怨；縣府觀光處則表示，業者因近幾年維護管理費用大增，確實正在規劃研議收費，但縣府會聽取地方意見評估收費機制。自由時報 ・ 4 小時前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 16 小時前
紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場
根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。自由時報 ・ 4 小時前
延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺22日前往旗山舉辦造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加。品觀點 ・ 17 小時前
鳳凰颱風水災後 蘇澳11/24起環境清消杜絕病媒蚊孳生
宜蘭縣蘇澳鎮遭逢鳳凰颱風水災後，仍在持續復原，鎮公所訂於明天（24日）起針對鎮轄公共區域啟動災後環境清潔消毒，工作人員將持煙霧機徒步清消，杜絕病媒蚊孳生。蘇澳鎮公所提醒鎮民，噴藥消毒當天，請關閉自家門窗，避免藥劑飄入家中，勿將食物及衣服晾曬於戶外，並留意家中幼童、寵物，請勿接近噴藥區域。自由時報 ・ 4 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應
隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。自由時報 ・ 4 小時前
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領EBC東森新聞 ・ 17 小時前
高爾夫》塚田陽亮周六領先鳳凰盃，吳佳晏大王製紙攻佔首位
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】Dunlop Phoenix Tournament（登祿普鳳凰賽），十一月二十二日在宮崎縣的Phoenix C羅開Golf 頻道 ・ 20 小時前
屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎
屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協自由時報 ・ 3 小時前
主計總處公布預測 今年經濟成長有機會接近7％
主計總處將於28日（周五）召開國民所得評審會議，修正經濟預測，由於AI引伸需求超乎預期，帶動我出口大幅成長，今年經濟成長將上看6％以上。如果輸美半導體關稅能維持現狀，未出現太大的變化，依10月出口年增率近50％的高成長研判，今年經濟成長不排除有接近7％的可能。中時財經即時 ・ 6 小時前
換季感冒是「風寒」還是「風熱」？中醫：辨證論治是關鍵
隨著11月天氣變化，許多民眾開始出現喉嚨發癢、流鼻水等感冒症狀，而感冒不能一概而論，需要透過「辨證論治」才能有效治療，對症下藥才能快速康復。中天新聞網 ・ 3 小時前