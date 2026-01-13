注意早晚低溫！彰化縣48小時105人急送醫6命危

〔記者湯世名／彰化報導〕注意清晨、夜間低溫！彰化縣從11日上午8點到今天(13日)清晨8點的48小時之間，全縣共有105人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有6名人送到醫院前OHCA(無呼吸心跳)命危通報，平均年齡達76歲，且這6人OHCA時間都在氣溫較低的下午或半夜；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，儘管白天氣溫稍微回升，但清晨、晚間氣溫都相當低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短48小時內就有105件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這6人當中，年紀最大的是埔心鄉85歲老翁，他於晚間清晨6點多被家人發現心跳驟停，緊急送醫急救，二林鎮71歲婦人則是今天清晨5點多失去呼吸心跳，送醫搶救到院前OHCA。

消防局發現，這6人OHCA的時間都在下午、晚間或清晨時分，也是氣溫相對較低的時候。連日晚間、清晨低溫，儘管無法確認這105人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，接下來幾天白天、中午儘管氣溫稍微回升，但溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

