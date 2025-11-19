注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度

生活中心／李紹宏報導

東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。

未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象署）

中央氣象署觀測指出，受東北季風影響，今日清晨各地氣溫明顯偏低。外島馬祖測得全台最低溫僅11.8度，本島最低溫則出現在新北富貴角的12.4度；桃園、新竹及苗栗地區也維持在12～13度之間。整體而言，北台灣清晨約14～15度，中南部則為17～18度。

在降雨趨勢方面，氣象署預估，今日迎風面的桃園以北、宜蘭及花蓮地區容易出現局部短暫雨，其中，北海岸、大臺北山區及宜蘭地區由於水氣較多，將維持一整天陰雨綿綿的天氣型態。至於其他地區，雖然雲量偏多，但降雨情況相對不明顯，僅中南部山區與部分平地可能出現零星飄雨。

氣象署進一步說明，明（20）日與後（21）日兩天的天氣型態類似，迎風面地區仍是主要的降雨熱區。提醒民眾，花東地區及各地山區仍需特別注意有局部零星短暫雨發生的可能性。

此外，21日白天起逐日回溫，至23日恐飆高溫，北台灣及西半部可達26至30度；不過24日會有下一波東北季風報到，請民眾務必注意。

