注意熊出沒！日本三大超商出招 山友、旅人必看「熊地圖」一次掌握

8日下午，日本山形縣JR新庄站遭熊闖入，造成部分區間列車停駛，稍後該熊遭捕獲，無人傷亡，顯示著熊闖入人類生活圈的情況更加頻繁。

日本熊襲事件頻傳，光是今年4月到9月熊出沒目擊事件數量就高達20792起，創近5年新高，造成死亡13起，更創下歷史新高。日本三大便利商店7-Eleven、全家（FamilyMart）、羅森（LAWSON）紛紛推出防備措施。

熊襲事件頻傳 超商啟動防範措施

全家日前宣布，10日起為因應熊出沒，將在全國約1萬家門市的電子螢幕上播放有關熊出沒的信息。

一旦附近出現熊出沒的情報，員工將被指示立即停止戶外作業，例如清潔工作，並引導顧客進入商店或車內，並根據情況關閉自動門的電源並上鎖，北海道和東北地區的部分門市也將分發防熊噴霧。

LAWSON則在門市安全指南加入熊類防範資訊，為了防止熊靠近門市，張貼公告提醒顧客不要將生活垃圾袋入店內，一旦發現熊的蹤跡，將把門市的自動門改為手動門，且避免在夜間或清晨時於店外作業，並將垃圾存放處移至店內。

在北海道、東北和關東北部等已確認出現熊出沒的地區，約100家門市將在辦公室配備防熊噴霧。

此外，該公司正考慮在門市安裝低頻發生器，並要求員工隨身攜帶防熊用品。

7-Eleven表示，如同應對其他災害一樣，門市可根據自身情況決定是否關閉，顧客和員工的安全是其首要考慮因素。

旅人、登山者必看「熊地圖」

除了從三大超商可以了解該如何應對熊外，或許不要遇到熊是最好的對策。日本有團隊做出「熊地圖」（クママップ）可切換日文或英文，提供給不會日文的旅人使用。

熊地圖匯集官方數據、新聞報導及民眾回報等資訊每日更新兩次提供給旅人參考。（翻攝自「熊分布地圖」（クママップ））

該網站設立的原因，起源於2025年8月一名26歲的登山客在北海道羅臼岳遭棕熊攻擊身亡，促使日本對熊出沒數據進行調查，卻發現超過30個都道府縣各自獨立管理熊目擊數據，這些數據全部發佈在不同的網站上，只有日語版本，而格式不相容。

尤其對登山者而言，縣界毫無意義，因此團隊匯集了包括官方數據、新聞報導及民眾回報等全國9萬多則熊出沒訊息，整合到一張地圖中。

「熊地圖」根據距離將熊的目擊記錄與400多條健行路線、城市和旅遊景點進行配對，會顯示徒步路線周圍12公里半徑內的熊目擊記錄，旅遊景點周圍18公里半徑內的熊目擊記錄，以及城市周圍25公里半徑內的熊目擊記錄。

根據該網站，熊出沒次數最多的十大都道府縣分別為秋田縣、新瀉縣、富山縣、北海道、長野縣、岩手縣、福井縣、山形縣、福島縣、京都府。

不過網站也提醒，地圖顯示的是已知訊息，而非實際情況，沒有顯示的地方不代表沒有熊，只代表還沒有相關訊息。