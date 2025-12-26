「注意熊出沒」！觀霧增設告示牌 搖響熊鈴守護山友與黑熊

▲大鹿林道東線19k馬達拉溪登山口。

【記者 李宏燁／新竹 報導】觀霧地區為臺灣黑熊潛在棲地之一，林業及自然保育署新竹分署及雪霸國家公園管理處在大鹿林道東線至九九山莊間設置自動相機，多次記錄到臺灣黑熊出現影像。考量大鹿林道東線為攀登大霸尖山必經道路，為強化登山安全並預防人熊衝突，新竹分署於大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌，提醒入山遊客提高警覺，降低人熊相遇風險。

注意熊出沒告示牌外觀以大霸尖山意象為視覺主軸，並掛置大型熊鈴，兼具強化警示及保育宣導效果。牌面除介紹臺灣黑熊活動痕跡外，也提醒民眾在山區活動應提高警覺，應妥善收存食物及廚餘，避免吸引黑熊靠近。告示牌下方為熊鈴掛置箱，提供山友借用與歸還，山友在上攀大小霸前可於15k處或19k處取用，下山後歸還原放置箱即可。熊鈴的佩帶可讓山友在行進間製造聲響，以降低遭遇臺灣黑熊的可能性。

為確保到觀霧國家森林遊樂區休閒遊憩的民眾及現場工作人員安全，有效降低人熊衝突風險，新竹分署已啟動多項防治與管理措施。在「吸引源管理」方面，觀霧露營區及住宿區加強食物、廚餘與垃圾管理，冰箱加裝鎖扣；觀霧山莊亦落實食材及廚餘管控；垃圾桶每日定時清運，避免成為臺灣黑熊覓食誘因，並要求施工單位不得任意棄置便當或垃圾。

▲新竹分署設計2款小熊玲，放置｢注意熊出沒告示牌」下方，提供山友攀登大小霸時借用及歸還。

在「宣導」方面，新竹分署觀霧國家森林遊樂區、雪霸國家公園管理處大霸尖山登山服務站均放置人熊相遇宣導摺頁，並由志工及現場人員向遊客說明山區活動安全重點，協助民眾快速了解臺灣黑熊及正確因應措施。

在「人員裝備與訓練」方面，新竹分署人員於黑熊潛在棲地巡查自動相機及執行野外巡視時，均配備防熊噴霧與熊鈴，並落實至少2人同行原則；另每年定期辦理黑熊救傷及應變演練，今(114)年已於4月24日在觀霧國家森林遊樂區辦理，以提升第一線人員應變能力。同時，新竹分署持續執行山區之違法陷阱與獵具清理作業，並優先巡查部落周邊水管路等敏感區域，避免臺灣黑熊誤觸。

此外，新竹分署持續於臺灣黑熊潛在棲地架設自動相機監測，並推動「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，與部落攜手成立巡守隊，目前新竹山區有養老、白蘭及司馬庫斯部落等3組族人參與，協助臺灣黑熊族群監測與棲地守護，強化整體保育與救援能量。

新竹分署提醒，民眾登山應結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可以發出聲響的物品，也可準備防熊噴霧，將可嚇阻臺灣黑熊靠近，更能在緊急時有效遏阻攻擊。部落或山區農民如有防範獸害需求，可就近向新竹分署各工作站免費申領或換發改良式獵具。

若民眾在山區目擊臺灣黑熊、發現臺灣黑熊侵擾或遭誤捕受困等情形，請在確認自身安全無虞後，撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報，新竹分署將會同專業團隊前往鑑定、處理與救援。如發現誤捕黑熊，一定要立即通報，不用擔心被究責。學習與臺灣黑熊和平共處，讓每一次入山都能平安又喜樂。（照片記者李宏燁翻攝）