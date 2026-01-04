注意用電安全 寒冬屋內使用電暖爐不慎引發火勢
南部中心／林俊明、鄭兆佐、莊舒婷 台南高雄報導
台南3日晚間發生一起火警，警消到場後疏散八個人，所幸沒有人受困，初步了解，是因為房屋內使用電暖爐，不慎引起火災，現在天氣變冷了，民眾使用這些電器也得多加留意正確使用，避免釀禍。
天氣冷很多人都會拿出電暖爐，讓空氣中暖和一點。（圖／資料畫面）熊熊大火不斷燃燒，建築物三樓幾乎已經整個陷入火海，民眾見狀真的快嚇壞，消防人員到場趕緊灑水滅火，疏散八個人。事發就在台南安南區國安街，3日晚間一處透天建築物的三樓，突然起火燃燒，燃燒面積約10平方公尺，根據了解，當時屋內有人正在使用電暖爐，疑似不慎引發火災，屋主雖然試圖滅火卻失敗，所幸沒有人受困。高市消防中華分隊小隊長張智淵：「電暖爐它是屬於高耗電的電器產品，如果說它的用電量超過附載的話，我們就要避免把它接在同一個延長線上面，電暖器它是有高溫，如果周邊有一些雜物的話，可能會引起火災。」
消防人員提醒民眾注意電安全，避免釀禍。（圖／民視新聞）為了避免意外發生，消防局就提醒民眾，要注意5不1沒有的原則，用電不超過負載，電線不綑綁折損，插頭不潮溼污損，電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物以及沒有安全標章的電器不要使用，加上若有使用瓦斯熱水器也要特別注意。高市消防中華分隊小隊長張智淵：「瓦斯熱水器它會造成，我們的燃燒不完全會產生一氧化碳，這時候會容易造成一氧化碳中毒，記得窗戶一定要打開保持良好的通風，或者使用選購我們強制排氣的功能，讓我們的一氧化碳可以順利的排到屋外。」天氣冷颼颼，民眾開始使用電暖器、電暖爐或是電熱毯等等相關保暖電器，呼籲大家要注意用電安全，避免釀禍。
