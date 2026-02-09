注意看、詳細聽、守護新北安全作夥來！

2026年2月9日 週一 上午2:28

記者黃秋儒／新北報導

為因應氣候變遷及全球地緣政治發展情勢，提升民眾面對災害及各類突發事件之應變能力，新店警分局邀集地方議員、里長、義警、民防、義交、志工、金融機構、中小學校及飲酒處所業者等，共有140人與會。說明可能發生之災害模式，指導與會人員災害發生時的應處作為，強化自我保護及應變能力，攜手守護家園安全。

面對新興多元詐騙手段，新店警分局也邀請新北市警察局刑事警察大隊大技正程順偉講授識詐反詐知識，透過辨識詐騙話術與詐騙手段，強化第一線里長及金融機構人員阻詐能力，落實從源頭教育方式，根除民眾遭受詐騙。

新店警分局指出，配合春節後新學期開始，新店警分局將啟動護童專案，將結合校方與志工力量，於上下學時段強化校門周邊交通疏導。同時推動入校「反毒反詐」宣導，協助學子識別數位性別暴力及新型態電子菸毒品，營造安全友善的學習環境。

適逢農曆春節將近，新店警分局同步說明「加強重要節日安全維護工作」辦理情形，新店分局結合民力，加強金融機構安全、辦理防搶演練、加強新店區建國路年貨大街、烏來櫻花季及石碇五路財神廟的交通整理，並提升見警率，展現「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作目標。