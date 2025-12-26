注意聽！空服員廣播竟是天后張惠妹 國內線飛台東專屬

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

在台東縣政府邀請下，「妹神」張惠妹（阿妹）今年坐鎮台東跨年夜，今（26）日再加碼公開「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」兩組組合。此外，還有許多人發現阿妹特別為東部交通獻聲，化身空服員，在機上廣播。

張惠妹化身空服員在機上廣播。（圖／聲動娛樂提供）

台東跨年也將迎來一顆重量級嘻哈彩蛋，葛仲珊將與李英宏攜手帶來限定合作舞台。談到這次合體，葛仲珊誇李英宏是「很有想法、也很知道怎麼把現場氣氛帶起來的人」，光想到要一起站上跨年舞台就覺得超興奮；李英宏對於合作，直言心情既新鮮又期待。至於葛西瓦與玖壹壹的合作，玖壹壹也分享，其實與葛西瓦已在不少音樂節合作過多次，但這次能在阿妹主辦的跨年舞台同台，仍讓他們格外期待。

年末耶誕假期，東部交通也意外成為討論焦點，Threads上話題爆表，原來是阿妹領銜錄製的台東交通口播悄悄上線，都能聽到她化身空服員在機上廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見！」其實不只張惠妹，A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等一票東跨藝人也全數參與，在飛機起飛與降落，甚至台東火車站內廣播。

