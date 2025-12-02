注意！攸關荷包，年末家電選購總攻略

普發一萬你花完了嗎?不少銀行、實體店家與電商平台祭出折扣優惠，但您知道怎麼運用最划算嗎?攸關荷包不能不知道，年末將近正是選購家電的最好時機！無論是趕在年節前的新居落成，或是藉由微改造為家裡營造不一樣的氛圍，更可以趁機為家中長輩添購一些機能輔助型的家電，而關鍵更在於仔細停看聽慎選品牌，詳見此篇懶人包攻略帶您一次看懂！

一、選擇一站購足的平台

如今選購家電不一定要到實體門市，各網路電商蓬勃發展，建議選擇有提供專業一條龍服務，可一站購足居家家電的平台，例如陽台、衛浴或廚房…等場域各有不同需求，像是長輩需要的免治馬桶座，可以解放家庭主婦雙手的電動曬衣機，甚至是大家很常忘記卻很需要的電熱毛巾架，以及新屋裝潢必備的岩板洗衣浴櫃，比起跑四個地方選購這些家電用品，一站購足更省時省力，尤其需要安裝服務的大型家電，建議選擇有提供線上場地評估服務的品牌，下單後只要等待師傅到府安裝即可。

二、挑選熟悉的大品牌

除此之外，挑選的依據更不能忽略品牌提供的保固與售後服務，在地深耕94年的衛浴大廠HCG和成，除了是廣受長輩們喜愛與熟悉的老品牌，更已成功跨足電商領域，線上購物平台可直接提供陽台衛浴家電一站購足的便民服務，平台上商品同樣由HCG和成背書與保固，更會不定期推出回饋優惠，讓人可以安心、放心、開心的選購。

三、搭配優惠更划算

為了讓普發一萬更有價值，HCG線上購物加碼讓您最高再省萬元！一起守護大家年末荷包，快趁這次的歲末購物節，指定品項單件88折，任選2件82折，陽台衛浴可以一站購足，還有全館下單禮可拿，年末有選購家電需求的您不可錯過。

廣告 廣告

由和成欣業(股)公司提供

🔎搜尋【和成線上購物】了解更多活動詳情

https://hcg.pse.is/12new

以上資訊由和成欣業(股)公司提供