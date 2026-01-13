注意！流感疫情回升 疾管署警示2周後進流行期、春節達高峰
社區流感病毒以A型H3N2為主
衛福部疾管署今天警示，國內流感疫情已有回升跡象，預估2後進入流行期，春節前後達高峰。目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。近期新增的併發重症及死亡通報中，包括多重慢性病及肥胖但未接種流感疫苗案例。
衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情周報指出，今年1月4日至1月10日類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1周上升9.6%；另1月6日至12日新增23例流感併發重症病例及3例死亡。
郭宏偉說明，根據實驗室監測資料，，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。去年10月起的本流感季，累計441例重症病例及86例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多。
疾管署發言人林明誠警示國內流感疫情已經看到回升跡象，預估2周後會進入流行期，高峰預計將落在春節前後，但屆時高峰預期將會低於上個流感高峰。
防疫醫師林詠青說明，新增流感死亡個案年紀較輕者，為北部60多歲男性，有高血壓、糖尿病、高血脂、B型肝炎帶原等多重慢性疾病，未接種本季流感疫苗。去年12月上旬就醫診斷為A型流感，使用口服抗病毒藥物未改善。
林詠青指出，個案至急診就醫，檢查發現白血球、發炎指數都上升，且肝指數、黃疸指數都上升，X光顯示有肺炎及肝硬化，收治住院給予抗生素治療，後續又出現呼吸喘，因此轉加護病房並給予抗病毒藥物治療，但再住院4周後，仍於1月上旬不幸過世，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫。
重症較年輕個案，林詠青說，有北部30多歲男性，有肥胖（BMI>35）、高血壓等慢性病史，未接種本季疫苗，於1月初發燒咳嗽到診所就醫，診斷為一般感冒，給予口服藥物治療，後續又出現高燒、胸痛、全身痠痛、呼吸喘。林詠青說，個案至急診快篩A流陽性，胸部電腦斷層已經雙側肺炎，研判流感併發肺炎、呼吸衰竭及敗血症，收加護病房給予抗病毒藥物治療，住院約1星期，仍在治療中，病況逐漸穩定，已經移除氣管內管，持續觀察中。
疾管署統計，截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗則接種累計約159.8萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.1萬人次。
COVID-19疫情部分，林明誠指出，國內疫情目前處低點波動，第1週新冠門急診就診計1081人次，較前一週上升23.8%，仍處低點。全球疫情目前仍處低點，但鄰近的中國、香港、日本、韓國疫情略升，提醒高風險民眾要盡快接種疫苗。
