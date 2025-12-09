注意！車輛噪音超標最重罰3.6萬 情節重大吊照 立院修法三讀

新北市 / 綜合報導 新北市板橋區府中商圈定食8餐廳，在今(8)日凌晨發生氣爆！整層樓和附近、對面的住家和店面都被波及，對此定食8表示疑似瓦斯氣爆。現場平面圖也顯示，定食8的廚房在自己和緊鄰的爭鮮餐廳之間，雖然有隔間但是可以共通，而存放瓦斯桶的地方雖然屬於爭鮮的，但是瓦斯桶都是定食8的，業者也表示，將持續配合主管機關釐清，也會提供受影響民眾與店家必要協助。火調人員全副武裝，以及拆除大隊帶著裝備，在氣爆現場進進出出，配合廠商也急忙到場，因為8號凌晨突然發生氣爆，附近住戶和店家業者也全都嚇壞。附近店家說：「非常大聲，很像東西掉下來很大一聲，慢慢就聞到一點味道出來了，就有聞到瓦斯味。」對面受傷住戶房東說：「(租客)睡在床上，玻璃破掉，沒有窗簾，就趴，就噴過來，噴到床上。」爆炸現場對面的房間，紗窗被震歪，玻璃窗也整片被震碎，玻璃四濺讓民眾受傷。定時8店長VS.記者說：「比較不方便對外發言，瓦斯怎麼會漏出來呢。」面對記者提問，定食8店長沒有多回應，但根據現場平面圖來看，爭鮮和定食8緊鄰在一起，爭鮮廚房在餐廳那側，而定食8廚房在兩者之間，雖然有隔間但是可以共通，至於氣爆原因，不排除跟瓦斯桶有關，而存放的地方屬於爭鮮的，但是瓦斯桶都是定食8的，至於4支加起來76公斤，也在管制量80公斤以下，合乎規定。新北市消防局局長陳崇岳說：「三大一小四支鋼瓶，依法令規定它可以，因為他作營業使用，大概在樓梯間的位置，目前我們現在看到的部分，初步上已經沒有洩漏的問題。」整層樓被炸得滿目瘡痍，其中共通廚房也成為調查重點，根據知情人士透露，雖然廚房沒共用但管線共用，而因為可互通，平常在管理上，得看第一線同仁是否按規定操作與維護，而定食8回應，將持續配合主管機關釐清，提供受影響民眾與店家必要協助。 原始連結

