注意！台南增6處科技執法宣導3個月 明年2/1起開罰
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局為防制交通事故、同時減少交通違規對於行車順暢的影響，評估全市易肇事路段(口)相關數據、違規態樣及道路順暢度，規劃增設2處交通科技執法設備與4處固定式測速執法設備，已於今年11月初上線啟用。警局強調，建置科技執法非以處罰為目的，是要導正與遏止部分駕駛人的不良習慣。
南市警局交通大隊指增設科技執法設備地點包括：1、交通科技執法設備新增2處及原設備功能擴充1處：(1)歸仁區歸仁圓環(東西向中山路口)：主要取締車輛不停讓行人；(2)歸仁區站前北路(高鐵台南站3號出口前計程車接送區)：主要取締違規停車；(3)南區金華路與健康路口(由原設備功能擴充)：增加取締違規停車功能。
2、固定式測速照相設備新增4處：(1)台84快速公路10.3公里處(學甲交流道附近)、(2)台84快速公路16.3公里處(國道1號下營系統交流道附近)、(3)台61快速公路302.3公里處(七股區)、(4)安南區海尾路段(路燈桿編號第131387號附近)。
交警大隊表示，本次新增科技執法設備，以取締「車輛不暫停讓行人通行、違規停車」為主，提醒車輛駕駛人於行經行人穿越道時，留意行人通行狀況，與行人保持3公尺(約1個車道寬)以上的距離；另於黃線(禁止停車線)停車時，留意不得停放超過3分鐘之規定；另部分路段因發生嚴重交通事故，建置固定式測速設備加強超速違規取締作為，提醒駕駛人行經路段時，注意行車速度，以保障自身與他人的安全。
此外，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人了解建置後的交通環境，上述設備於11月1日啟用後展開3個月宣導期(惟南區金華路與健康路口除本次新增擴充的違規停車功能外，其他功能先前已施行，不列入宣導期)，預計2026年2月1日起正式舉發，各設備部分細節均在台南市警局官網公布，提供各駕駛人參考。
