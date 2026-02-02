注意！台鐵春節疏運加開64班車 「這時間」開放訂票

台鐵春節疏運加開64班車。（本刊資料照）

為因應農曆春節，台鐵今（2）日表示，將會加開各級列車64班，加開列車訂於2月5日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，請有需求的民眾留意。

台鐵公司表示，因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，從2月14日（星期六）起至2月22日（星期日）全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%，歡迎民眾多加利用。

台鐵說，春節疏運期間（2月12日至2月23日），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

廣告 廣告

台鐵表示，加開列車訂於2月5日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

更多鏡週刊報導

戰台北燈節「遭挖拿盜版Labubu合照」挨轟 吳欣岱還原始末：被提醒才知道是中國娃娃

有片／玉山清晨降雪！ 絕美銀白夢幻美景曝光

戰爭結束曙光？ 澤倫斯基曝美俄烏第2輪三方會談2/4、2/5登場