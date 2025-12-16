注意！台電節電獎勵明年起大改 回歸「省多少拿多少」

台電每年都有推出節電獎勵措施，台電今（16）日宣布，節電獎勵回歸省多少回饋多少的初衷，節電不再是領84元獎勵金的齊頭式發放，將從今年12月22日以前適用舊制，最快明年帳單2月出帳就開始適用。

台電解釋，過去節電獎勵次從2008年就開始推動，過去歷經多次修改規範，考量到實際節電與領取補助金的差距，現在是真正要推動省多少領多少獎勵金。

根據現行台電規範，家戶用電戶每一期電費帳單（兩個月），只要較去年同期減少1度電就能獲得84元的獎勵金，希望提高民眾節電意願。推動多年後經過檢討，台電決議應該要更貼近實際減少用電來給與補助。

根據台電統計，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金（每期節電量低於140度）。台電解釋，主要是每一期節電1度與140度都是獲得84元的獎勵金，對於認真節電的用電戶給予的獎勵有失公平，因此才會開始推動新的獎勵制度。

台電補充，這次制度上路設有緩衝期，電費帳單計費週期在今年12月22日之前適用舊制。每月出帳的用戶從明年2月起適用新節電獎勵制度，兩月一期用戶則是從明年3月開始改採新制。



