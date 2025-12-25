注意！合歡山17:00起預警性封閉 其中1路段雙向封閉

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是國定假日，合歡山遊客多，氣象預報台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪(霰)、路面結冰機率，公路局宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，傍晚5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進，另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制。

天未亮，遊客車潮就不斷湧入合歡山，清晨5時左右，武嶺地區曾短暫出現車輛回堵情形，仁愛警分局派員前往現場實施交通疏導，採取分流與引導措施，現場舉發交通違規共11件，壅塞狀況不久即恢復順暢。武嶺中午時段車流仍多，但已恢復順暢。

公路局依據氣象預報高山可能降雪霰，考量用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，傍晚5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進；另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段容易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，不開放通行。

26日早上視天候及道路狀況再決定「開放通行」或「限加掛雪鏈車輛通行」，明天想上合歡山的遊客，應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應。

公路局也提醒，依合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

