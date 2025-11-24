注意！夜晚開燈睡覺恐傷身 研究證實：第二型糖尿病風險增67%

（示意圖／Unsplash）

現代城市燈火通明，卻有愈來愈多研究指出，夜間光害可能對人體健康造成不良影響。一項最新研究指出，長期暴露在夜間人工光源下，可能提高第二型糖尿病風險，排除基因因素後，結果依然顯著。

根據外媒《The Lancet Regional Health - Europe》報導，一項由英國學者Windred團隊進行的最新大型研究，分析超過84000名英國生物資料庫（UK Biobank）參與者的健康紀錄與光感測器資料，共累計約1300萬小時光照數據；參與者需佩戴光感測器一週，研究團隊則追蹤平均近8年的健康變化。結果發現，夜間光照量最高族群（前10%）發展成第二型糖尿病的風險，比最低光照族群高出53%（危險比1.53）。

研究也指出，若個體的「晝夜節律振幅」較弱，即白天與夜間的光照差異不明顯，或日常光照規律不穩定，同樣與更高的糖尿病發生率相關。換言之，不只是夜晚光太亮，連日常作息不規律，也可能破壞生理時鐘，進一步影響代謝機能。

科學家解釋，人類祖先的生理節律依循自然明暗循環演化而成，光線經由視網膜傳入大腦的「視交叉上核」後，會調節全身器官的生理節奏，包括荷爾蒙分泌與代謝基因表現。例如，清晨光線會促使皮質醇短暫升高，啟動「生理白天」；而在黃昏後，體內褪黑激素分泌增加，代表身體準備休息。但人工光源會在夜晚抑制褪黑激素，打亂身體時序，長期累積可能引發肥胖、糖尿病與高血壓等健康問題。

不過，研究團隊也提醒，夜間光線並非全然有害，在醫療照護、夜班工作、安全需求、以及長者防止跌倒等情境中仍相當重要。此外，目前仍缺乏證據證明「阻藍光眼鏡」或「遮光睡眠眼罩」是否能有效降低糖尿病風險。還有可能的解釋是，夜晚有光，人們更容易熬夜或進食，使夜間活動本身成為疾病風險的間接因素。

儘管如此，專家強調「光衛生」（light hygiene）概念可能具有公共衛生價值——包括減少夜晚光照、增加日照、維持光照規律等，都可能成為降低糖尿病風險的簡易方法。至於光線調控是否能改善已患糖尿病族群的治療成效，仍待未來研究釐清。

