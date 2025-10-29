注意！好市多「１水果」農藥超標，不符食安法遭銷毀





衛福部食藥署昨（28）日公布最新邊境檢驗結果顯示，好市多進口的「１水果」，經檢驗發現殘留農藥「勃激素A3」超標，農藥殘留量不符合我國食品安全規定，已全數退運或銷毀，未流入市面，以確保民眾食用安全。





衛福部食藥署公布最新邊境檢驗結果指出，好市多進口的澳洲甜橙，被檢出殘留農藥「勃激素A3」達0.17ppm，依據《農藥殘留容許量標準》，該成分於柑桔類水果中屬不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，因此判定不符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，食藥署已要求該批共1萬8000公斤的甜橙全數退運或銷毀，未流入市面。





圖片來源：pexels

除好市多進口的甜橙外，馥農企業股份有限公司進口的「鮮茂谷柑」也被檢出殘留農藥「芬普尼」0.004ppm。根據《農藥殘留容許量標準》，芬普尼及其代謝物在蔬果類的法定容許量為0.001ppm，顯示該批產品不符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定。食藥署表示，該批不合格產品將依規定全數退運或銷毀，確保食品安全。





圖片來源：pexels

雖然相關產品已被攔截處理，部分民眾仍表示擔憂，直言看到相關新聞報導後，會暫時避免購買進口甜橙等水果，以確保食用安全。

