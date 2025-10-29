注意！好市多「１水果」農藥超標，不符食安法遭銷毀
衛福部食藥署昨（28）日公布最新邊境檢驗結果顯示，好市多進口的「１水果」，經檢驗發現殘留農藥「勃激素A3」超標，農藥殘留量不符合我國食品安全規定，已全數退運或銷毀，未流入市面，以確保民眾食用安全。
衛福部食藥署公布最新邊境檢驗結果指出，好市多進口的澳洲甜橙，被檢出殘留農藥「勃激素A3」達0.17ppm，依據《農藥殘留容許量標準》，該成分於柑桔類水果中屬不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，因此判定不符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，食藥署已要求該批共1萬8000公斤的甜橙全數退運或銷毀，未流入市面。
除好市多進口的甜橙外，馥農企業股份有限公司進口的「鮮茂谷柑」也被檢出殘留農藥「芬普尼」0.004ppm。根據《農藥殘留容許量標準》，芬普尼及其代謝物在蔬果類的法定容許量為0.001ppm，顯示該批產品不符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定。食藥署表示，該批不合格產品將依規定全數退運或銷毀，確保食品安全。
雖然相關產品已被攔截處理，部分民眾仍表示擔憂，直言看到相關新聞報導後，會暫時避免購買進口甜橙等水果，以確保食用安全。
更多造咖流行媒體報導
海外購物注意！「EZ WAY」10/28新制上路，插健保卡才能註冊
是Rosé喝的50嵐！YTR一隻阿圓曝「隱藏點法」，網：現在才知道
其他人也在看
退運銷毀！好市多18噸「澳洲甜橙」殘藥超標 中國大閘蟹出包
食藥署最新邊境檢驗結果顯示，美式賣場好市多進口的18公噸澳洲甜橙被驗出殘留農藥勃激素A3超標，而桃園瑞恆國際從中國大陸進口的近4000公斤大閘蟹也被檢出不合規的動物用藥磺胺嘧啶。這些不合格產品已全數被退運或銷毀，未流入市面。同時，中國大陸江蘇陽澄湖的大閘蟹養殖業也因異常高溫面臨三年來最艱難的生產期，影響了大閘蟹的生長週期與品質。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台電：核電廠現況評估已完成 送經濟部審理
（中央社記者林敬殷台北29日電）台電公司副總經理許永輝今天表示，台電已完成各核電廠現況評估報告，陳報經濟部審理中，核准後會提出擬再運轉計劃且啟動自主安全檢查，待台電完成自主安全檢查報告後，也將接受國外獨立專業機構的技術同儕審查，以評估再運轉可行性。中央社 ・ 22 小時前
三大潤唇膏的頂尖對決！PRADA香蕉潤唇膏、SUQQU透明色唇膏、M·A·C 冰晶造型唇油棒，讓嘴唇秒澎潤超顯嫩
PRADA 妄甜香蕉經典潤唇膏產品靈感來自PRADA 2011春夏系列最具標誌性的香蕉圖騰印花，以顛覆美學理念大膽將香蕉圖案躍上時裝舞台、打破時尚既定框架，時髦又帶點幽默玩趣；更呼應2025秋冬時裝充滿清甜活力、融和溫暖力量的明亮黃色，將意想不到的黃色巧妙融合設計為時尚與實...styletc ・ 20 小時前
「普女」也能逆襲！偷學K-Pop造星4大心法，從路人感變身「氛圍感美女」
告別「基本款陷阱」：精緻感來自於「被用心對待」的細節妳是否衣櫃裡塞滿了寬大T恤＋寬鬆牛仔褲，覺得「舒適就好」？K-Pop造型師告訴我們精緻感來自於「刻意」而非「隨意」。除非妳擁有像頂級偶像那樣無懈可擊的身材比例與臉蛋，否則過於寬鬆、缺乏設計感的「基本款」，很容...styletc ・ 17 小時前
大陸進口「大閘蟹」驗出禁藥 好市多「1水果」農藥超標
秋天是吃蟹的季節，但食用進口螃蟹要小心藥物殘留。食藥署今（28）日公布最新邊境查驗不合格名單，一批總重近4000公斤、由大陸進口的大閘蟹被檢出國內禁用動物用藥，必須全數退運銷毀，這也是今年3批報驗大陸中廣新聞網 ・ 1 天前
唐綺陽金鐘紅毯秀美腿！狂瘦26kg就靠「1物」取代炸雞，從2XL→S驚人逆襲
金鐘60紅毯最大亮點絕對是「國師」唐綺陽！從前圓潤可愛、如今瘦成辣腿女神，整個人小一號、氣場炸裂。她靠著精準的減肥方法狂瘦26公斤，從2XL穿回S號，讓網友驚呼：「唐老師也太美太瘦！」其實她的瘦身關鍵女人我最大 ・ 1 天前
免費的！好市多1服務被推爆 會員讚「長輩福音」：想帶我媽測
免費的！美式賣場好市多商品多元且優惠，儘管採收費制仍深受民眾喜愛；近日就有網友發現，賣場中聽力中心，竟然能「免費」做聽力測試，且當場就能拿到報告，文章曝光後，引起熱論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
內向≠社恐！5個i人社交優勢，解鎖你不懂的內向者世界：他們更善於傾聽
你身邊是不是有一些朋友，平時安靜內斂，卻擁有獨特的魅力？他們很可能就是大家口中的「i人」，也就是內向者。別再誤會他們孤僻、自卑、不善交際！其實，i人只是用自己的方式在社交，他們的世界比你想像的更豐富多彩。今天，我們就來解鎖 7 個 i 人的社交密碼，帶你認識內向者不為人知的世界。BEAUTY美人圈 ・ 58 分鐘前
樂天陷「食安風暴」他對球迷淚喊「不要放棄我們」 封王戰擊出致勝轟
【記者廖柏璋／綜合報導】樂天桃猿資深球員林泓育，在球隊今年風波不斷時，曾對球迷淚喊「不要放棄我們」，結果他在昨晚的封王戰擊出致勝2分砲，帶領狣猿重返榮耀。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
下雨鞋子濕掉怎麼辦？專家推「１招」快速乾燥不變形，千萬別用吹風機
近期北台灣降雨頻繁，許多通勤族面臨鞋子淋濕的困擾。對於機車族或未攜帶鞋套的上班族而言，濕透的鞋子不僅造成不適，更可能引發腳臭或黴菌感染等衛生問題。面對這個惱人狀況，家事達人陳映如近日分享一招簡單有效的食尚玩家 ・ 1 天前
非洲豬瘟爆發重創食安！近8萬網友表態
台中梧棲1養豬場死亡豬隻檢體中，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，引發民眾高度關心，而根據一份最新網路投票結果顯示，有超過6成網友擔心豬肉食安問題，另外將近7成網友擔心會應想豬肉價格。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
一天該走幾步路？專家公布各年齡最有效步數，30歲、50歲都不同！ | Women's Health
想知道每天該走多少步才最健康嗎？兩位專業健身教練告訴你，從青少年、20歲、30歲、40歲一路到熟齡，各年齡層的最佳步數目標！Women's Health美力圈 ・ 1 天前
立冬將至！營養師：聰明「溫補」勝過大補特補
立冬節氣即將到來，天氣轉涼，是調養身體、預防感冒的重要時節。戴淑婷營養師提醒，若補得過於油膩或過重，反而可能導致嘴破、便秘，甚至血脂血糖上升等問題，建議民眾應「聰明溫補」，促進血液循環、增強抵抗力。中天新聞網 ・ 17 小時前
日美領袖峰會確認台海和平重要性 外交部：高市早苗上任一周已連提3次
美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首趟亞洲行進入尾聲，今（29）日上午結束訪日行程後，將前往南韓慶州與南韓總統李在明會談，並預定於明日與中國領導人習近平進行「川習會」。而在川習會之前，川普昨日與日本首相高市早苗會晤，雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。對此，我國外交部今（29）日上午也發表回應，轉述部長林佳龍誠摯感謝美日兩國政府，持續以......風傳媒 ・ 21 小時前
盧秀燕喊最嚴防疫 議員轟稽查率全國倒數
[NOWnews今日新聞]台中成為非洲豬瘟破口，對此台中市長盧秀燕日前疾呼，台中自我要求，採取全國最嚴的防疫標準，希望清零早日解封。而議員江肇國翻開環境部資料一看，全國為了防疫都認真在稽查養豬場的廚餘...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
統一超前三季賺89億元創次高！每股逾8元 第四季拚旺季
統一超商（2912）今（29）日公布今年前三季財報，稅前淨利約133.02億元，獲利約89.01億元，每股稅後盈餘（EPS）8.56元，為歷史次高。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
「十字路口的島嶼」新書發表會 (圖)
「十字路口的島嶼：台灣文學地圖」新書發表會27日在捷克伊赫拉瓦國際紀錄片影展「靈感論壇」舉行，主編路丹妮（右2）介紹選集編輯構想與台灣文學特色，並與作家陳思宏（左1）等人進行對談。中央社 ・ 1 天前
2時間點散步降低大腸癌！這運動避免大腸息肉復發 防腸癌最佳運動是它
每天散步有助身體健康，研究更發現，2個時間點散步可降低大腸癌風險！德國研究發現，上午8點和下午6點左右活動的人，罹癌風險降低10％。醫師表示，其實運動本身就能降低大腸癌，切除過大顆息肉者，只要有運動，健康2.0 ・ 1 天前
衛福部長喊觀察半年！ 明年7月起輕症直衝大醫院恐「一次收1200」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保明年又有新措施！衛福部長石崇良最新拋出要求醫學中心門診輕症病人減量，設下半年的「觀察期」，如果未達標，明年7月就將啟動增加部分負擔，民眾只要未經轉診直接到醫學中心將加收50%的部分負擔，以目前醫學中心門診輕症每人每次平均費用2400元計算，未來到大醫院看一次病，就得多掏1200元。另外，明年則確定實施0-6歲兒童...匯流新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前