注意！寵物買賣糾紛多 新北動保處教你自保要點

購買寵物應選擇清潔良好的店家。（圖／新北市動保處）

新北市動保處近期接獲多起民眾申訴，反映購買幼犬、幼貓後，短期內生病甚至死亡，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等消費糾紛。動保處呼籲，購買幼犬幼貓前，務必審慎評估自身飼養能力、飼養環境、店家信譽及犬貓健康，切勿因一時喜愛而衝動消費。

動保處表示，動物非一般商品，許多先天疾病或潛在問題，需飼養一段時間才會顯現。當消費者發現幼犬貓異常時，常陷入是否繼續飼養或送回業者處的困擾。

動保處建議，購買幼犬幼貓前，務必審慎評估自身飼養能力，應先自我檢視是否具備照護幼犬幼貓「食、衣、住、行」等基本條件，是否具備觀察與判斷動物健康異常的能力，發現動物生病時，是否了解應送醫治療或依契約處理的正確方式。

飼養環境方面，須能提供安全無虞、通風良好且冷熱適宜的空間，並依季節調整溫度與保暖設備，避免高溫或低溫環境對幼齡動物造成風險；其次要選擇信譽良好店家，並詳閱店家買賣契約各項條款，確認內容符合自身條件後再進行交易；最後要注意選擇健康良好的幼犬幼貓，異常的動物千萬不要購買。

寵物買賣常見貓隻疑似呼吸道感染。（圖／新北市動保處）

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，購買前建議多次到場觀察，確認動物精神、行動力是否正常，有無眼鼻分泌物、皮膚異常等症狀，必要時可與業者溝通，安排至雙方信賴的動物醫院進行健康檢查後，再審慎評估是否購買。

動保處強調，各注意事項缺一不可，一但簽約付款，就必須依《動物保護法》規定負擔幼犬幼貓生命的照護責任，無法如一般商品退貨退款。若發生消費糾紛，務必儲存通訊紀錄、契約書及獸醫診斷證明，向各地消保官或動保處提出申訴，以保障自身與幼犬幼貓的權益。

