注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用

社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導

台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。

小紅書頁面上，琳瑯滿目的投資廣告資訊，主打穩賺不賠，但其實充滿詐騙危機。對話內容寫下，同學不客氣，股海無涯、學無止境，祝你學習開心。字理行間，滿滿的關心，其實這些都是詐騙集團的計倆。手機APP五花八門，其中，中國"小紅書"，在國安局15項資安檢測指標中，全數不合格。從2024年至今，平台上共有1700多筆詐騙案，財損將近2億5千萬元。內政部在10月中旬，發函給小紅書位在上海的母公司，要求限期說明，對方卻已讀不回。

內政部籲國人，停止使用中國軟體小紅書。（圖／民視新聞）內政部政務次長馬士元表示，小紅書15項全部都不合格，這是一個非常嚴重的問題，嚴重地侵害中華民國的數位主權，我想這是一個很緊急的狀態。小紅書在台灣，擁有300萬名用戶，就怕不當內容，導致國人受騙上當。內政部宣布，即日起，除了祭出"降速"，停止解析、限制接取，為期一年，也呼籲國人，停止使用小紅書。然而，除了小紅書，傳出詐騙集團也請中國工程師設計客製化通訊軟體，避免警方追查，並利用各種APP，進行詐騙。

內政部籲國人，停止使用中國軟體小紅書。（圖／民視新聞）刑事局預防科偵查員江配芸：「科技的發達，很多詐騙的手法跟科技都會有結合，例如說詐騙集團利用AI，或是Deepfak深偽技術，或者是說假投資的APP。」黑幫向中國靠攏，和台灣警方打起一場科技戰。

