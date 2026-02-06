注意！搶賺春節9天財「死線」曝光 過了「這天」恐沒酒喝！

財經中心／師瑞德報導

農曆春節9天連假倒數計時，民眾圍爐、送禮少不了美酒助興，酒商更是磨拳擦掌準備大賺一筆。為了避免進口酒品「卡在海關」錯失商機，財政部國庫署5日發出「最後通牒」，公布年前查驗的黃金截止時間。只要業者在2月13日（週五）下午5點前提出申請，官方承諾將加班審理，「當天送、當天過」，全力助攻業者順利出貨。

搶攻圍爐商機！國庫署開「快速通道」

今年農曆春節假期長達9天（115年2月14日至2月22日），預期酒類消費需求將創高峰。若是貨櫃到了港口卻因為檢驗塞車出不來，對業者來說簡直是災難。

對此，國庫署表示已協調相關檢驗單位「上緊發條」，針對已取樣送驗的酒品加速檢驗程序。而對於申請「書面核放」（免驗）的案件，國庫署更訂出明確的「壓線時間」：請業者務必在2月13日（星期五）下午5時前提出申請。

國庫署承諾，除非有特殊異常情形，否則原則上都會在「當日下班前」全部審理完畢，確保業者能在放假前拿到許可，順利辦理通關，讓美酒準時上架。

進口酒多夯？查驗量暴增8倍

台灣人有多愛喝進口酒？數據會說話。國庫署指出，進口酒類衛生查驗制度自民國95年實施以來，申請案件量從當年的1萬多件，一路飆升至114年的逾8萬件，成長幅度驚人。為了消化龐大的年前進口量，官方勢必得透過預先審查與加班機制，才能維持通關順暢。

過年卡關怎辦？「這支電話」即刻救援

萬一在春節9天連假期間，發生緊急通關事件怎麼辦？國庫署也做好了備案，公布緊急聯絡專線：（02）2322-8489。連假期間將有專責人員輪值，協助業者處理突發狀況，確保春節期間通關服務「不打烊」。

國庫署強調，為維護國人飲酒安全，雖然加速通關，但把關標準絕不打折，呼籲業者儘早規劃報驗時程，避開最後一刻的塞車潮，才能開心賺錢過好年。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

